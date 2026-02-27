Refuerzan red de distribución eléctrica en tres municipios de Guárico

Con el objetivo de favorecer a 2.500 usuarios, la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) instaló 14 transformadores en diversos sectores del estado Guárico.

El abordaje técnico, centrado en la puesta en funcionamiento de equipos con capacidades de 37.5, 50 y 75 kVA, así como el reemplazo de partes y adecuaciones de componentes esenciales, garantizan el funcionamiento óptimo de la red de distribución en media y baja tensión.

La iniciativa impacta positivamente en la calidad de vida de los habitantes de las comunidades Francisco Lazo Martí, Las Tejas, Vipedi y Los Algodones, así como en las calles Pérez Bonalde y Victoria Socialista, pertenecientes a los municipios Juan Germán Roscio, Francisco de Miranda y Leonardo Infante.

Con estas labores realizadas en articulación con el Poder Popular, CORPOELEC fortalece la infraestructura de la entidad llanera y asegura condiciones adecuadas para la continuidad del servicio eléctrico.

