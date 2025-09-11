Región Los Andes acciona 34 puntos especiales para defensa de la patria

Un total de 34 puntos especiales se encuentran desplegados en la región andina para garantizar el resguardo de la soberanía e integridad territorial de la nación frente a las permanentes amenazas del imperialismo yanqui, así lo informó el M/G José Gregorio Martínez Campos, Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Los Andes.

“El movimiento, la protección y la defensa de todos los espacios en Los Andes incluye puentes internacionales en el estado Táchira, principales troncales y embalses que generan electricidad en la región”, dijo Martínez Campos.

Agregó que también se protegen las antenas de comunicación, hospitales, zonas industriales y de producción de alimentos. “Los ejercicios del Plan Independencia 200 van a mostrar todas las fortalezas que tenemos, así como también se visualizarán las debilidades que pudiéramos encontrar para ir afinando esos detalles”, expresó.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha enfatizado que Venezuela jamás se humillará y arrodillará ante potencias extranjeras. “Nunca estaremos de rodillas”, expresó durante el inicio, este jueves, del Plan Independencia 200.

F/VTV