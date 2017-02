Bomberos jubilados de Maracaibo iniciaron huelga de hambre

La sede de los bomberos solo cuenta con una ambulancia operativa y dos camiones para atender las emergencias que pudieran presentarse en la capital zuliana

En total 15 jubilados del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo iniciaron una huelga de hambre en la sede de la institución, como medida de reclamo para exigir el pago de las prestaciones sociales.

La morosidad de la Alcaldía de Maracaibo data del año 2011, pese a los recursos que han ingresado al ayuntamiento vía Gobierno Nacional e impuestos propios.

“El año pasado el Gobierno Nacional le aprobó a la alcaldesa 7 créditos adicionales para pagar estas deudas y no lo hizo, también recibió mucho dinero por parte del Sedemat y diariamente a la Comandancia de Bomberos le ingresan 500 mil bolívares. Por todas estas vías pudieron haber pagado, pero no lo han hecho y ahora dicen que no incluyeron estas deudas en el presupuesto del año”, explicó el teniente coronel Evelio Montiel, vicepresidente de la Asociación de Bomberos Jubilados del Zulia.

Aseguró que “estamos en un viacrucis desde el año 2011, hoy personas de la tercera edad iniciamos esta huelga de hambre y hacemos responsable a la alcaldesa Eveling Trejo por cualquier cosa que pueda pasarnos”.

DESIDIA

Pero el pago de prestaciones a jubilados no es el único problema por el cual atraviesan los apagafuegos. La falta de vehículos, herramientas e implementos de seguridad han convertido la sede del Cuerpo de Bomberos en un verdadero cementerio de chatarras.

Carros en cuatro bloques, camionetas varadas, camiones cisternas inoperativos y ambulancias desvalijadas son parte de la flota que se autodestruye en la sede municipal, ubicada en la avenida Santa Rita de Maracaibo.

“De 20 llamados que hacen las comunidades al día, solo podemos atender 2, ya que solo hay dos camiones operativos”, expresó el secretario general del Sindicato del Cuerpo de Bomberos, Alexis Rojas.

En la actualidad, en la sede de la comandancia conviven 160 trabajadores, de los mil que había hace varios años atrás. “Nada más en lo que va de año han despedido a 20 trabajadores de manera ilegal”, indicó.

ACOMPAÑAMIENTO

Los diputados socialistas del Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ), Eduardo Labrador, Adelis Nava y Edgar Mujica, acompañaron a los bomberos en su protesta.

También intervinieron en la entrega de la oficina de los sindicatos, que fue desalojada de manera “arbitraria y violenta” hace un año, por parte de la alcaldía de la ciudad.

“En estos espacios trabajaban 7 sindicatos bolivarianos que fueron desalojados por la policía municipal, pero hoy estos espacios fueron recuperados, gracias al apoyo del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo”, sostuvo el diputado Eduardo Labrador.

TyF/ Yajaira Iglesias