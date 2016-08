Cabello: Si la derecha busca al pueblo lo encontrará en las calles defendiendo la Revolución

“Ustedes están incitando a la violencia, por eso no volverán más nunca a gobernar esta Patria”, dijo Cabello a los dirigentes de la oposición

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este jueves que si la derecha venezolana busca al pueblo, lo encontrará en las calles defendiendo la Revolución Bolivariana y el legado del comandante Hugo Chávez.

“Nosotros estamos en la calle, porque con Chávez llegamos a las calles, no podrán con este pueblo, ellos nos amenazan con el primero de septiembre, pero le diremos una cosa, si nos buscan en las calles ahí estaremos defendiendo la Revolución Bolivariana, este pueblo los está casando, porque una cosa es llamar al diablo y otra verlo venir”, precisó desde la movilización en el estado Lara.

Asimismo, sostuvo que la derecha venezolana está incitando a la violencia, por lo que manifestó “no volverán más nunca a gobernar esta Patria, hoy el pueblo está decidido a ser libre, respaldando el legado de Chávez y al presidente Nicolás Maduro”.

Cabello indicó que sectores de la oposición aspiran a tomar el poder con el fin de vengarse del pueblo. “Quieren vengarse del pueblo que los sacó hace 17 años, quieren el poder para volver a perseguir a nuestro pueblo, para quitarle la pensión a los viejitos, para privatizar la vivienda, la educación, la salud, para entregarle Pdvsa a los gringos y silenciar al pueblo”.

Con respecto a la actuación de la Asamblea Nacional (AN) señaló que no han hecho nada por el país, se han declarado en desobediencia al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “Esta AN esta deslegitimada, es inútil, además dicen no reconocer a los poderes, si ellos no los reconocen nosotros tampoco los reconocemos”.

Finalmente, instó al pueblo a asumir con firmeza, es la derecha con el capitalismo, o el pueblo con el socialismo. “Estamos obligados a estar al frente en vanguardia junto al pueblo dirigiendo la batalla o como el más humilde soldado, nosotros sabemos combatir y luchar”.

T/ Margiolet Rico