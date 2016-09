Canciller Rodríguez: La Mnoal es un movimiento que tiene en su seno la esperanza para la humanidad

“Aquí estamos los pueblos para decirle al norte que no hay forma ni manera de doblegarnos a sus ordenes imperiales, esta una poderosa fuerza política con el movimiento de los No Alineados”, enfatizó

La ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, aseguró este viernes que la XVII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), tiene en su ser la esperanza para toda la humanidad, ya que llevan las mismas causas en defensa de su independencia.

“Estamos en uno de los momentos más emotivos de nuestra cumbre, todos los cancilleres y vicecancilleres se encuentran preparados para recibir este sábado con los brazos del pueblo de Venezuela abiertos, nuestra alma de entrega a los jefes de Estado en esta tan importante cumbre”, precisó desde la Isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta.

Rodríguez destacó que este movimiento concentra un mundo mejor y distinto, donde los imperios no dictan lo que se debe hacer.

“Aquí estamos recibiendo desde el alma de Chávez a los pueblos humildes del mundo, con gran poder esa esperanza para nuestro país y para la humanidad, este movimiento de Países No Alineados donde se concentra un mundo de equilibrio, de universalismo, llevando en su seno las mismas causas que nosotros la misma lucha en defensa de su soberanía e independencia”, agregó.

Por otra parte, la canciller Rodríguez reiteró que no hay manera de que dobleguen a los pueblos a sus ordenes imperiales. “Aquí estamos los pueblos para decirle al norte que no hay forma de que nos dobleguen a sus ordenes imperiales, esta una poderosa fuerza política con el movimiento de los No Alineados”.

Por último, sostuvo que “más nunca jamás volverán los imperios a pisar esta tierra sagrada, siendo una promesa que le hicimos al Libertador Simón Bolívar y un compromiso con nuestro comandante Eterno Hugo Chávez”.

T/ Margiolet Rico

F/ @DPresidencia