Corpoelec realizará mantenimiento en subestación Aeropuerto este sábado

Corpoelec informa que siguiendo con el cronograma establecido para la optimización del servicio eléctrico este sábado 27 de agosto, se realizará mantenimiento en la subestación Aeropuerto del estado Nueva Esparta; por lo que será necesario interrumpir el servicio, en los siguientes horarios y sectores.

Sábado 27-8-2016

Trabajos a realizar: mantenimiento barra 1 y pruebas al transformador 1 subestación Aeropuerto.

Horario: desde 6:00 a.m. hasta 11:00 a.m.

Sectores: Aeropuerto Internacional Santiago Mariño, Shiller.

Horario: entre 5:00 a.m. a 6:00 a.m. Luego entre 10:00 a.m y 12:00 mediodía (Sólo por espacio de 5 minutos en ambos casos).

Sectores: El Yaque, Base Aérea, Incineradora Aeropuerto, Musipan, ambulatorio El Yaque, INEPOL El Yaque, Manglillo del Yaque, balizaje del Aeropuerto, Hoteles del Yaque. Los Bagres, Av. Principal de aeropuerto, La Encrucijada, ambulatorio del Espinal, El Espinal, Misión Barrio Adentro, Centro de Especialidades de Alta Tecnología, de Especialidades Médicas El Espinal, Centro Islámico Venezolano, Distribuidora Kanny, Urb. Las Amapolas, Urb. Los Manueles.

Corpoelec comprometida con los usuarios y usuarias, ofrece disculpas por los inconvenientes que estas labores puedan ocasionar, y ratifica su disposición de continuar las mejoras que optimicen el servicio, tal como requiere y amerita el pueblo de Venezuela.

A la vez, invita a toda la comunidad a registrarse a través de la página www.corpoelec.gob.ve para informarse de manera oportuna mediante la mensajería de texto, sobre los mantenimientos o averías que ocurran en su zona.

Recordamos a los usuarios, que para cualquier información relacionada al servicio, pueden comunicarse al Centro de Atención Telefónica 0500 5020000 y a través del celular marcando *502 y/o el sitio: www.corpoelec.gob.ve. @corpoelecinfo, @corpoelecNE y Facebook Corpoelec Nueva Esparta.

