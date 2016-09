Fueron activadas 110 boticas populares en Lara para distribuir medicamentos de forma directa

“Desde que llegué a Lara no he visto avance en salud”, expresó Meléndez, quien advirtió que han denunciado irregularidades en centros que dependen de la Gobernación, tales como muertes maternas, mal uso de equipos, reventa de medicinas”

La diputada a la Asamblea Nacional y responsable de la Mesa de Salud del estado Lara, Carmen Meléndez, anunció que en esta entidad se inspeccionan las instalaciones en las que funcionarán 110 boticas populares para la distribución de medicamentos en forma directa a la población para evitar su reventa.

En este sentido, la diputada explicó que como parte del motor farmacéutico se prevé el desarrollo de 110 de estos centros de atención, buscando contrarrestar irregularidades que suceden en las entidades de salud: “En el Hospital Central (Barquisimeto), por ejemplo, colocan números de teléfono para la venta de medicamentos. Por ello, próximamente inauguraremos boticas populares”.

“Desde que llegué a Lara no he visto avance en salud”, expresó Meléndez, quien advirtió que han denunciado irregularidades en centros que dependen de la Gobernación, tales como muertes maternas, mal uso de equipos, reventa de medicinas. “Hemos inspeccionado hospitales y hay hacinamiento. No hay que politizar el tema, sino atender al pueblo”.

Por su parte, Linda Amaro, integrante de la Mesa de Salud del estado Lara, indicó que las boticas populares funcionarán en cada base de misiones, a las que se sumarán las que funcionaban anteriormente, lo cual se sumará a la Misión Barrio Adentro 100%. “Comenzaremos por La Carucieña y reabriremos los clubes de pacientes con enfermedades crónicas, lo que permitirá determinar la demanda de medicamentos”.

