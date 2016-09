Jefe de Estado entrega la Canaima 5 millones a estudiante venezolano

“Todo lo que se haga por la educación se hará por la paz, por la prosperidad y felicidad a futuro de esta Patria, que tiene derecho a la felicidad y a seguir creciendo”, acotó

El jefe de Estado Nicolás Maduro, entregó este lunes la Canaima 5 millones en el estado Vargas, a fin de seguir fortaleciendo el sistema educativo.

“El comandante Chávez entregó la primera Canaima a un niño en Venezuela, y hemos continuado esta obra, llagará el día en que sean 10 millones computadoras, para que ustedes sean la mejor generación que jamás se haya educado en Venezuela”, sostuvo desde el estado Vargas, donde se dio inicio al año escolar 2016-2017.

En este sentido, precisó que la inversión se hace por la felicidad y educación de los niños, “todo lo que se haga por la educación se hará por la paz, por la prosperidad y felicidad a futuro de esta Patria, que tiene derecho a la felicidad y a seguir creciendo”.

Por otra parte, se refirió a la educación como derecho humano y no como una mercancía. “La gran diferencia que tenemos con la derecha es que hacemos una inversión en la educación y no la vemos como un privilegio, sino un derecho de todos los venezolanos, un modelo incluyente e integrador”.

Asimismo, ordenó como tarea principal ir a la búsqueda de aquellos niños que aun no están incluidos en la educación, “hoy por hoy es una excepción el niño que no tiene escuela, pero antes era la regla, no puede haber un niño en Venezuela que no este estudiando, debe ser una misión especial que asumamos desde las escuelas y desde el Gobierno”.

Maduro indicó que sueña con el día en que se tenga el 100% de la matrícula en las escuelas primarias, secundaria, y todos los niños estén en sus aulas de clases estudiando y preparándose para el futuro, tenemos que lograrlo.

Por último, destacó que “Cuba lo logró, es uno de los pocos país del mundo que tiene el 100% de matrícula, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo y lograrlo, una educación liberadora, con proyecto de país, integrada a los procesos productivos de la nueva economía, una educación profundamente patriota y nacionalista”.

T/ Margiolet Rico

F/ @PresidencialVen