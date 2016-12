Maduro sobre actos violentos en Ciudad Bolívar: Detrás de eso está el partido Causa R

El jefe de Estado aseveró que la derecha quería llenar de violencia por lo menos 100 puntos del paí y “lograron hacer daños y daño profundo en 1, Ciudad Bolívar, porque allí hay un epicentro de mafias cambiarias”

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, denunció la noche de este martes a los dirigentes del partido opositor Causa R, Andrés Velásquez y Américo De Grazia, como los responsables de los actos violentos en Ciudad Bolívar.

“Detrás de eso está el partido Causa R, o los restos de lo que queda de causa R, acuso a Andrés Velásquez y Américo D Grazia como responsables de los ataques paramilitares contra los comercios en Ciudad Bolívar. Yo no me voy por las ramas, no le tengo miedo a nadie, porque hay gente que se va por las ramas, a mí no me da miedo, el pueblo debe saber la verdad”, sentenció el jefe de Estado.

Aseveró que la derecha quería llenar de violencia por lo menos 100 puntos del país. “Lograron hacer daños en 3, y lograron hacer daño profundo en 1, Ciudad Bolívar, porque allí hay un epicentro de mafias cambiarias del oro, de grupos armados, a todos esos grupos los estamos buscando”.

Informó que las autoridades ya han detenido por lo menos a la mitad de los jefes de los grupos paramilitares que destrozaron parte de los establecimientos comerciales de Ciudad Bolívar.

El Presidente refirió que las acciones violentas fueron en respuesta a las medidas del Ejecutivo para combatir las mafias cambiarias para atacar la moneda nacional y desestabilizar la economía.

Fustigó además los intentos por impedir la llegada de los nuevos billetes del cono monetario, para sustituir las unidades de 100 bolívares por los de otras denominaciones.

No obstante, afirmó que el Gobierno dio “un golpe maestro a las mafias”.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Miraflores