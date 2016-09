Maduro: Venezuela saldrá airosa de todos los métodos que pretenden disminuir su capacidad de soberanía

El mandatario venezolano agradeció el apoyo del Mnoal en rechazo al decreto injerencista del presidente Barack Obama en contra de Venezuela

El jefe de Estado de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo este sábado que la nación suramericana saldrá adelante de todos los métodos aplicados desde el imperialismo que pretenden disminuir su capacidad de soberanía.

“Venezuela está enfrentando una arremetida que pretende recolonizar nuestra política, pretende reimponer y colonizar la economía y cultura. El comandante Hugo Chávez enfrentó y derrotó varios sabotajes contra la industria petrolera; por eso, asumimos la lucha contra el terrorismo en todas sus formas”, dijo durante su intervención en la XVII Cumbre de Movimientos de Países No Alineados (Mnoal), que se lleva a cabo en la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta, en la cual asume la presidencia Pro Témpore del organismo.

Maduro también agradeció el apoyo del Mnoal en rechazo al decreto injerencistas del presidente Barack Obama que señala a Venezuela como “una amenaza inusual y extraordinaria”.

“Desde aquí agradezco el apoyo unánime de todos los países del Movimiento No Alineados y de los países del mundo en rechazo a ese decreto, el cual declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de los Estados Unidos (EEUU). Es una desproporción que un pueblo pacífico y noble pueda ser una amenaza para algún país, no lo hemos sido y jamás lo seremos, Venezuela no es amenaza, es esperanza, es lucha, es amor”, acotó.

Por otra parte, se refirió a la situación ocurrida recientemente en la República de Brasil, con el golpe parlamentario en contra de la presidenta Dilma Rousseff.

“No solamente ha sido depuesta una mujer ejemplar, digna, sino que ahora se pretende perseguir y meter en la cárcel a unos de los grandes líderes del nuevo mundo Lula da Silva. Desde aquí les digo: haremos todo lo que haya que hacer, para que el pueblo de Brasil rescate sus caminos de lucha popular, de democracia y se respete el liderazgo auténtico de la presidenta Dilma y Lula”.

T/ Margiolet Rico

F/ @DPresidencia/Captuta Telesur