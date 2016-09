Playa Medina: ¡Exuberante edén terrenal del estado Sucre!

Descubra en esta entrega especial la magia que ofrece este paradisíaco escenario natural visitado por turistas nacionales e internacionales, principalmente de Europa (+Fotos)

¡Qué belleza!, ¡qué hermosa!, ¡es preciosa!, ¡es divina!; son algunas de las expresiones que los visitantes cuando tocan su fina arena dorada y su mirada se pierde en la inmensidad del mar, o cuando desde el azul cristalino casi virgen observan la costa en forma de media luna resguardada por sus una tropa de cocoteros ―en promedio de unos 20 metros de alto― que vigilan firme a la mundialmente conocida playa Medina.

Sus atributos la han hecho merecedora de ser una de las modelos más fotografiadas de Venezuela para postales internacionales. Su extensión es de 350 metros, asegura José Vicente Rosas, responsable de la bahía ―aproximadamente unos 500 pasos―. Es un paraíso que se oculta con disimulo en la península de Paria, al norte del municipio Arismendi del estado Sucre, a 26 kilómetros de Río Caribe (30 minutos por tierra); y, cerca de 20 minutos, por mar, saliendo desde el Morro de Puerto Santo.

Llegar hasta este edén terrenal fundado desde la época colonial por un representante de la corona española de apellido Medina es una aventura por donde quiera que se mire. En carretera, la densa vegetación (incluyendo especies de bambúes) se abraza para formar frescos túneles verde. La vía en la que se encuentra el Ecomuseo del Cacao, en el que está la fábrica de Chocolates Paria, donde se puede conocer la historia rubro y degustar las exquisiteces que ofrece la región con los derivados de este fruto, tan demandados internacionalmente.

Si se elige zarpar en peñero, el paseo acelera los latidos del corazón no solo con los repentinos saltos del bote originados de las atrevidas olas, sino cuando se pierde la mirada hacia el norte por causa del imponente e infinito azul profundo del mar Caribe, y, mirando al sur, con las exclusivas formaciones rocosas.

AROMAS, SABORES, COLORES

En playa Medina, desde donde se observan atardeceres que celosamente esconde Paria, hacen vida un centenar de vendedores organizados que trabajan en armonía con la administración de la playa, quienes expenden platos de gastronomía típica ideales para almorzar (distintas especies de pescado, fritos o en “asopados”), o para desayunar y merendar (las muy apetecibles empanadas de cazón y dulces artesanales).

Este monumento natural colinda a siete kilómetros al este con playa Puy Puy, donde se puede disfrutar ,en primera fila, de un fenómeno ecológico mágico: el desove de tortugas en peligros de extinción que viajan desde las islas del Caribe (según tortuadopción.com), evento desarrollado desde marzo a septiembre ―con mayor fuerza ere abril y mayo―, afirma Rosas.

Otro de los escenarios que brinda este edén terrenal ocurre en las noches, cuando el cielo se hace irresistible, obligándote a ver el oscuro firmamento decorado de estrellas, y una que otra fugaz que te concede un deseo.

TAN FRÍA COMO ACOGEDORA

El Hotel Playa Medina ofrece ocho acogedoras cabañas rodeadas de pura naturaleza. LBV

Medina tiene su mayor número de visitantes los primeros días de enero o durante Semana Santa ―con más de 5000 mil vacacionistas―, estima el encargado, quienes disfrutar de sus templadas aguas que oscilan entre 18 y 30° C (más calientes en agosto). Rosas explica que, por tratarse de una bahía, el proceso de salida del agua es muy lento, “por eso siempre se mantiene fría”. De hecho, sus extremos la protegen de la bravura del Atlántico, haciéndola una playa tranquila.

A escasos 50 metros de donde se besan las serenas olas con la cálida arena, está erigido el Hotel Playa Medina, un conjunto de ocho acogedoras cabañas con habitaciones para dos, cuatro o seis personas, un amplio estacionamiento y restaurante. El servicio incluye desayuno y cena. Se pueden organizar eventos y matrimonios.

Ideal para pasarla en familia, con amigos, o a dúo ―sus visitantes dicen que es limpia, silenciosa [no permiten música] y con un rico clima―, la bahía es un crucero seguro a un embriagante éxtasis que estimula los sentidos, y conforma una de las 112 playas aptas para hacer turismo en entidad oriental, según Corsotur, institución que sostiene que el estado es el de más playas disponibles en el país). De esta manera, playa Medina con su exuberante belleza deja por sentado que Sucre es el eterno emperador paradisíaco de Venezuela.

Si desea conocer más sobre este pintoresco lugar, puede contactar al 0294-3315241 y 3313917, o escribirles a paria@ecoposadadelmar.com. Además, puede contactar a la Corporación Socialista de Turismo del estado Sucre por los teléfonos 0293.4410636-4315582.

POEMAS DE MEDINA HECHOS CONSERVAS

En este pintoresco lugar de hermosos celajes en sus atardeceres, convive con la naturaleza una muy particular mujer de manos color tierra húmeda que vacilan entre ásperas y suaves, con voz ronca y actitud de pirata. Su rostro tiene marcadas expresiones propias de sus 80 años recién cumplidos el pasado 13 de septiembre.

Con una cayena que reposa casi marchita detrás de la parte superior del hélix de su oreja derecha ―simbolismo que la identifica―, va cual pregonera vendiendo sus muy conocidas conservas ―desde que están a locha, asegura― que lleva en un cestón que baila sobre su cabeza encima de un trapo enrollado como culebra. Las tiene de coco con piña o con guayaba, o de plátano con cacao, también de castaña.

Si nadie responde a su llamado, con su muy pícaro y atrevido sentido del humor pregunta exaltada: ¿¡Vas a comprar conserva¡? Si la respuesta es sí, luego de la venta, le pregunta el nombre a su cliente para declamarle una décima espinela improvisada:

¡Permiso pido señores! / para yo empezar mi canto / porque le traigo a este santo / un ramillete de flores / Me perdonan los errores / que yo aquí les vengo a dar / es que yo no sé cantar / y ando buscando maestra / para que me ponga diestra / soy Granado natural.

¡Así es!, bajo el cielo colorado / en las aguas más divina / los manjares de Medina / los tiene Eulogia Granado.

T/Leonardo Bruzual Vásquez

F/Leonardo Bruzual Vásquez, Mintur