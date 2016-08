Vielma Mora: “Pido sea restablecido el paso de carga internacional por frontera”

“Tenemos más de 180 gandolas de alimentos comprados hace un año en Colombia y no lo hemos podido pasar porque la Dian desconectó el Muisca para sacar puntos de exportación de Colombia y recibirlos en Venezuela. Yo puedo llamar eso un bloqueo económico a Venezuela”, dijo el gobernador

El gobernador bolivariano del Táchira, José Gregorio Mora aseguró este martes en su programa número 100 de “Vielma Mora Construye”, que “quien ha impedido el paso de transporte de carga internacional a Venezuela es Colombia”, por lo que el primer mandatario pidió que sea restablecido el paso de mercancía.

La acotación la hizo el mandatario en respuesta a unas declaraciones de la doctora Isabel Castillo presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio, quien indicó que “la apertura de la frontera para paso peatonal es chucuta”.

“Quien ha impedido que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia funcione es Colombia”. Hay un sistema que se llama el Muisca y necesitamos que la gente sepa, en Venezuela existe el sistema de aduanas –Sidunea y la Dian tiene Muisca que es un sistema de aduanas.

“Tenemos más de 180 gandolas de alimentos comprados hace un año en Colombia y no lo hemos podido pasar porque la Dian desconectó el Muisca para sacar puntos de exportación de Colombia y recibirlos en Venezuela. Yo puedo llamar eso un bloqueo económico a Venezuela”, dijo.

Recomendó a la presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio, “no hablar si no sabe del tema que va a tratar y sí habla, hágase responsable, usted le está mintiendo al país y al Táchira”.

Reiteró que nuevamente el lunes habló con José David Cabello, superintendente del Seniat, “pero tenemos que hablar con Santiago Rojas, el jefe de la Dian colombiana para que desbloquee el sistema y podamos traer productos a través de carga internacional, de Colombia a Venezuela”.

ABASTECIMIENTO PARA EL TÁCHIRA

-También están diciendo que Vielma Mora está trayendo productos de Colombia. Sí, los estoy trayendo por el puerto de Maracaibo y por el puerto La Ceiba. Pero también nos están llegando productos de Estados Unidos de Norteamérica, de República Dominicana, de Panamá y de Colombia que están llegando a Puerto Cabello y vienen al Táchira-, ratificó el gobernante.

Destacó que de las mercaderías que están ingresando a Venezuela, en el Táchira “vamos a vender arroz, azúcar, pasta, crema dental, artículos de uso personal y cauchos para vehículos”.

“Llamo a la sensatez de empresarios tachirenses, los que quieren financiar al pueblo soberano, no a los que financian a la derecha, para que se vengan a trabajar junto a nosotros. Vamos a salir de esto. El primero de septiembre va a ganar la no violencia, va a ganar la paz. Nosotros no tenemos estado de excepción en frontera, Colombia sí lo tiene desde el 17 de septiembre de 2015 y no lo ha levantado”, refirió.

Al final recalcó que “estoy pidiendo la apertura de la frontera para que pase por nuestros puentes toda la mercadería, soy enemigo del contrabando”.

F/Prensa Gobernación del Táchira