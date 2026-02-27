Rehabilitación de estaciones de bombeo mejora servicio de agua en Canaima II y La Tropicana

En articulación plena con el Poder Popular, se consolidan mejoras sustanciales en los sectores Canaima II y La Tropicana, ubicados en el estado La Guaira, beneficiando a 5.160 familias con la distribución de agua potable en partes medias y altas.

En el contexto del despliegue en el Corredor Pueblos Heroicos, el ministro del Poder Popular de Atención de las Aguas, Carlos Mast Yustiz, puntualizó que, gracias a trabajos electromecánicos de envergadura y mantenimiento especializado, se optimizó la operatividad de las estaciones de bombeo Simetaca y Canaima I.

Explicó que la intervención en Simetaca contempló una rehabilitación integral, lo que permite atender «a las zonas más altas», incluidas las comunidades Marlboro, La Tropicana y Simetaca.

Asimismo, el abordaje técnico en Canaima I optimiza el suministro de agua potable en cinco comunidades.

«Mostramos soluciones exitosas para estas comunidades. Hemos hecho recorridos por esta zona y podemos ver cómo los trabajos de la Segunda Transformación han hecho milagros en estos sectores», destacó Mast Yustiz en alusión a las labores que impactan positivamente en las comunas Montesano Victorioso, El Renacer del Centauro y Canaima en Revolución.

En tanto, la responsable de la 2T: Ciudad Humana para el Buen Vivir, Servicios Públicos e Infraestructura de la comuna El Renacer del Centauro, Marlenys Monte de Oca, describió las acciones como un reflejo de la gobernanza territorial, mecanismo que responde de manera oportuna a las prioridades detectadas por la comunidad.

«Estamos de la mano, ejerciendo el Poder Comunal como lo dijo nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez, quien le encomendó -en el Golpe de Timón- a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros las comunas. Estamos contentos con los avances que tenemos. El poder radica en el pueblo», destacó.

Los resultados forman parte de la primera etapa del despliegue del Plan de Desarrollo Integral del Corredor Caracas-La Guaira, coordinado por la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios, con el objetivo de articular planes económicos, sociales, educativos, de salud, servicios públicos y seguridad para apalancar el desarrollo comunal.

