Rehabilitación de red eléctrica favorece a más de 16 mil guaireños

La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) fortalece la red eléctrica de media tensión de los circuitos Guaira, para favorecer a 16 mil 668 el Litoral Central, como parte de la acciones que adelanta el Gobierno nacional en aras de fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Los sectores favorecidos están ubicados en la avenida Soublette y comunidades como El Cardonal, Guanape 1, Guanape 2, Punta deMulatos, Quebrada de Germán, Quebrada de Cariaco y Cerro Gavilán de la parroquia La Guaira del municipio Vargas.

Las cuadrillas técnicas realizaron maniobras para la colocación de cincuenta metros de conductor de media tensión y de sus componentes eléctricos, para garantizar la distribución de energía a los residentes, comerciantes e instituciones de la parroquia.

Estas maniobras evidencian el compromiso de CORPOELEC, para mejorar la operatividad de las instalaciones eléctricas, contribuyendo con un suministro eficiente y de calidad para el pueblo guairense.

Prensa MPPEE-CORPOELEC