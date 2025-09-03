Rehabilitación de viaducto facilita conexión entre municipios de Anzoátegui

Los conductores que transitan por el puente “Américo Silva” que conecta los municipios Bolívar y Urbaneja tendrán un mejor acceso por el viaducto luego de su rehabilitación, anunció el gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano en una publicación realizada en la cuenta oficial de la red social Instagram de la Gobernación de la entidad.

En ese sentido, reseñó que esta obra ejecutada por la Corporación de Vialidad e Infraestructura del estado Anzoátegui consistió en la reparación de 18 metros de pavicreto, donde se hizo remoción de base, saneamiento en losa y un trabajo de nivelación del concreto.

Asimismo, mencionó que también se concretó la demarcación de 250 metros de vialidad, además de la construcción de 83 metros de cerca perimetral con parales y pasamanos de acero.

Igualmente, aseveró que para garantizar la durabilidad de este proyecto, actualmente se ejecuta la construcción del talud, una superficie inclinada de 83 metros de extensión que proporcionará estabilidad y resistencia a la infraestructura mejorada, con el objetivo de prevenir su desnivelación.

F/VTV