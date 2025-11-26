Rehabilitada la Unidad Cardiología Integral del Hospital Militar Universitario «Dr. Carlos Arvelo»

Durante una jornada de trabajo para seguir fortaleciendo el tejido social y garantizar derechos fundamentales del pueblo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hizo entrega de la Unidad Cardiología Integral del Hospital Militar Universitario «Dr. Carlos Arvelo».

Esta actividad se realiza como parte de la iniciativa nacional que fue priorizada por el Jefe de Estado, el pasado mes de mayo del presente año, cuando anunció el lanzamiento del «Obratón», e inició el despliegue, ejecución e inauguración de obras de alto impacto en comunidades organizadas a lo largo y ancho del país.

El Obratón se distingue por su enfoque territorial y la participación del Poder Popular, que está articulado con la Corporación Nacional «Juntos Todo es Posible».

Durante este acto, el Mandatario Nacional realizó un recorrido por el piso 4, sede de la Unidad de Cardiología Integral, entre otras áreas rehabilitadas, como:

– Cirugía Cardiovascular.

– Unidad de Cardiología Integral.

– Habitaciones de hospitalización.

– Unidad de Soporte Post-Operatorio.

– Unidad de Recuperación Cardio Pulmonar Infantil.

La restauración de este centro hospitalario estuvo centrada en el mejoramiento de la atención médica especializada, con el fin de ampliar la capacidad de respuesta con espacios modernos, seguros y dignos para la población.

T/Prensa Presidencial