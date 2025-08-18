Entregan rehabilitado CDI Simón Bolívar en Colón estado Zulia

El municipio Colón del estado Zulia celebra la reapertura del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Simón Bolívar, centro de salud completamente recuperado, para garantizar atención médica digna y gratuita a la población local y a las comunidades cercanas, en aras de fortalecer las políticas de protección social en la región.

En un contacto con Venezolana de Televisión (VTV), el gobernador Luis Caldera enfatizó que la salud es una prioridad en el estado. «Estamos desplegando este plan ‘Callapa de la Salud’, que incluye atención a 19 hospitales, intervenciones de cataratas, el plan quirúrgico nacional, la atención a los pacientes oncológicos y a los pacientes que tienen cardiopatía», explicó.

La alcaldesa del municipio Colón, Misledis Ortigoza, detalló que los beneficios se extenderán a la parroquia San Carlos y a las parroquias adyacentes, como Santa Bárbara. Los servicios que se ofrecerán de manera gratuita incluyen odontología, medicina general, pediatría y ginecología, lo que fortalecerá la red de atención primaria de Barrio Adentro.

Un servicio esencial para las comunidades vulnerables

Los habitantes del municipio Colón expresaron su alegría y alivio ante la reinauguración. «Es muy importante para las comunidades, ya que tenemos muchas comunidades que no tienen los recursos para ir a una clínica, pero esto quedó como una clínica», comentó Magaly Andrade, residente de la localidad.

Iris Camadillo destacó la relevancia del CDI como un «arco de salud» para las personas de bajos recursos. «Ya están llegando todos los equipos que en verdad se necesitan en un CDI, en una clínica. Y ojalá que esto siga adelante y que nos preste mejor servicio», añadió.

Esta entrega del CDI Simón Bolívar no solo mejora la calidad de vida de los habitantes, sino que también refuerza el compromiso del Gobierno nacional en la protección social de sus ciudadanos, lo que demuestra que la atención médica accesible y de calidad es un derecho para todos.

