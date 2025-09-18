Rehabilitado Centro de Educación Inicial Distrital «Simón Bolívar I» para niños y niñas caraqueñas

A través de un pase televisivo, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, desde La Guaira, junto al Jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández y la alcaldesa de Caracas, Almiranta Carmen Meléndez, entregó la rehabilitación del Centro de Educación Inicial Distrital “Simón Bolívar I”, de la parroquia Sucre, del municipio Libertador.

Esta escuela recuperada es un centro de educación inicial que tiene 361 niños desde maternal, de 6 meses hasta la edad preescolar. Adicionalmente, allí funciona el núcleo del Sistema de Orquesta de Propatria, la cual tiene 490 niños y jóvenes en iniciación en los diferentes programas.

El Mandatario nacional expresó que «el objetivo es invertir todos lo recursos del país en la educación del pueblo, en la cultura, en la salud, en la vivienda, en los derechos de la gente», sin perder de vista la incorporación del Sistema de Orquesta y en el Movimiento de Teatro en todas las escuelas del país.

Entre los trabajos realizados durante la rehabilitación para el nuevo período escolar se encuentran la impermeabilización de techos; la reparación del sistema hidroneumático; la restauración del techo, paredes y puertas; la sustitución de 380 luminarias; el mantenimiento preventivo y correctivo en los drenajes del colegio; colocación de reflectores en áreas externas y mejoramiento de iluminación en los pasillos internos; restauración de baños, desmalezamiento de 320 mts2 de áreas verdes; colocación de señaléticas en cada espacio del colegio, rehabilitación de fachada con pintura, entre otras reparaciones.

El centro educativo forma parte de la Comuna Bolívar, Urdaneta y Chávez que está conformada por 10 consejos comunales y en las que se beneficia 3 mil 380 familias y 9 mil 615 habitantes directamente.

