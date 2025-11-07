Rehabilitados espacios del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar

Esta semana fueron entregados totalmente recuperados espacios del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en el estado La Guaira. En ese sentido, el subdirector del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM), G/D Carlos Enrique Quijada Rojas, precisó que se han reparado tres mil 500 metros de la pista de aterrizaje, rehabilitación de las salas de baño, recuperación de pisos, entre otros.

“También hemos iluminado espacios del Aeropuerto, recuperado sus ascensores y escaleras mecánicas para darle un toque armonioso y, de este modo, sea un terminal aéreo de punta”, expresó Quijada.

De igual modo, recalcó que se han destinado fondos en materia tecnológica para que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar tenga mejores cámaras, sistemas de reconocimiento facial e Inteligencia Artificial (IA). “Además, remodelamos locales comerciales del aeropuerto”, acotó.

Finalmente, el subdirector del IAIM, G/D Carlos Enrique Quijada Rojas, dijo que a través de los convenios entre la República Islámica de Irán y Venezuela, esta semana fue sorteado un vehículo cero kilómetros para motivar a los usuarios y trabajadores del terminal aéreo. “Aquí circulan entre 15 mil y 18 mil personas diariamente y esos pasajeros y trabajadores han sido parte de este proceso de la rifa que realizamos hoy”, subrayó.

