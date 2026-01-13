Rehabilitan edificios de Ciudad Tiuna afectados por el bombardeo de EEUU

Tres edificios del urbanismo Simón Rodríguez, ubicados en Ciudad Tiuna, parroquia Coche de Caracas, son rehabilitados en respuesta a los daños causados por efectos de los bombardeos de Estados Unidos a instalaciones de Fuerte Tiuna el pasado 3 de enero.

Las torres 34, 35 y 36, cada una de quince pisos con diez apartamentos, sufrieron daños colaterales como ventanales rotos o astillados, y en el apartamento 13D de la torre 34, una esquirla de misil atravesó la vivienda.

Las gestiones son llevadas a cabo por las Brigadas de Soluciones del Poder Popular de la Alcaldía del Municipio Libertador, coordinadas por Cruz Reverón, quien informó que los trabajos incluyen la sustitución de techos, impermeabilización de la azotea y posteriormente otro equipo se encargará del cambio de vidrios en los ventanales perjudicados.

“Estamos sustituyendo los techos afectados por la onda expansiva. Para eso estamos cambiando las láminas de plástico, que son lumínicas, por unas de zinc”, explicó Reverón.

