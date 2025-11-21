Rehabilitan instituciones educativas en dos municipios de Miranda

En los municipios Paz Castillo e Independencia del estado Miranda, entregan dos instituciones educativas totalmente recuperadas, el C.E.I.N Brisas de Macuto y el Liceo Rossana Milidey, el acto fue liderado por el gobernador de la entidad, Elio Serrano, como parte del compromiso del Estado venezolano para con la educación del país y el brinde de espacios adecuados para estudiantes.

Con este tipo de obras, suma alrededor de 300 escuelas rehabilitadas en los últimos meses, mediante el trabajo unificado entre el Ejecutivo nacional, regional y local, organismos públicos y el Poder Popular, como principal protagonista del desarrollo integral de la nación, en la mejora de los espacios educativos.

La felicidad de los habitantes de ambas localidades se ve reflejada en el acompañamiento a las autoridades que hacen parte de la adjudicación de estas obras de infraestructuras, que buscan fortalecer el sistema de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, mediante el financiamiento del Gobierno Bolivariano.

El Gobernador Serrano, anunció que en los próximos días comenzarán con la dotación de implementos escolares, en todos los municipios, como doctrina, instruida por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

F/Gobernación de Miranda