Reinaugurada nuevas áreas de atención del Materno Infantil «Cilia Flores de Maduro» y Centro Médico de la PNB

«Ahí les entrego para que eso funcione de manera perfecta. Salud, salud, salud», fueron las palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en la entrega de cuatro quirófanos para cirugía y maternidad y 17 consultorios médicos, incluyendo odontología para los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Desde la nueva Academia de la PNB, ubicada en El Junquito, el Jefe de Estado celebró todas las mejoras que se han realizado en los espacios de formación y de atención de salud de los cuerpos de seguridad del Estado.

Este centro médico también cuenta con servicio de radiología y ecografías, e incluso una terapia intensiva de obstetricia para la atención especial de las funcionarias policiales. El nombre del materno infantil «Cilia Flores de Maduro», fue propuesto por las femeninas de la PNB, quienes en agradecimiento a su atención hicieron esta deferencia a la Primera Combatiente.

En este contacto también se hizo entrega de las áreas recuperadas del Club Social de la PNB, ubicado en el Paraíso para el sano disfrute de los funcionarios y sus familiares.

