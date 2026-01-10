Reinauguran área quirúrgica y de terapia del Periférico de Catia

En un pase en vivo con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se llevó a cabo este viernes la reinauguración del Área Quirúrgica y Terapia Intensiva del Hospital Médico Quirúrgico «Dr. Ricardo Baquero González”, conocido como el Periférico de Catia.

El centro de salud, ubicado en Los Flores de Catia, Comuna Flores en Revolución, en la parroquia Sucre del municipio Libertador, recibió el pase a través de la Ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez.

Los quirófanos recuperados servirán incluso para las emergencias y cirugías eléctricas, y adicionalmente, para aquellas cirugías que tengan comprometidas la sepsis de los pacientes y para aquellos pacientes con inmunosupresión.

«Es un hospital tipo 3 que ofrece los servicios necesarios para que nuestra población, en caso de emergencia, puedan mantenerse sanos de todas aquellas cirugías que requieran», dijo la titular de la cartera de salud.

En el lugar estuvieron presentes para la entrega de las obras la A/J Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas y la doctora Rosalbina Hurtado, autoridad única de Salud de Caracas.

«Estamos, felices porque cada vez que recuperan espacios como este es para darle salud a nuestro pueblo, pues hace feliz a todo el pueblo de Caracas. Usted está allá con un espacio para la mujer, cumpliendo con los vértices de la Gran Misión Venezuela Mujer, y aquí en el periférico del oeste de Catia, pues estamos entregando esta obra tan importante», informó la alcaldesa, detallando que fueron recuperados cinco quirófanos en total.

T y F/ Prensa Presidencial