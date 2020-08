Reino Unido estrenará un nuevo documental sobre Julian Assange

«Quiero que la gente tenga una idea de la injusticia que se está cometiendo contra Julian Assange», aseguró el cineasta británico-chileno, Pablo Navarrete, en víspera del estreno de su documental sobre el fundador de WikiLeaks.

«No Extradition«, que será presentado online el 13 de agosto próximo desde Londres, narra la lucha de los seguidores de Assange, y en particular de su padre, John Shipton, para evitar que el ciberactivista australiano sea extraditado a Estados Unidos.

En declaraciones a Prensa Latina, Navarrete explicó que el objetivo del documental es llamar la atención sobre el caso, porque en su opinión, muchas personas en el Reino Unido y en mundo niegan que el periodista es un prisionero político del gobierno británico.

El trato que le están dando las autoridades británicas y su posible extradición a Estados Unidos, donde podría ser condenado a 175 años de cárcel por divulgar información de interés público, es una de las mayores injusticias de nuestra época, aseveró.

Assange está encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en el este de Londres, desde abril del año pasado, luego de permanecer siete años asilado en la embajada de Ecuador en esta capital.

Tras ser entregado a Scotland Yard por el gobierno ecuatoriano, la justicia británica lo condenó a 50 semanas de cárcel por violar una fianza concedida en 2012, en relación con una acusación por presuntos delitos sexuales que luego fue desestimada por Suecia.

Aunque ya cumplió esa sentencia, la Corte de Magistrados de Westminster determinó que Assange deberá esperar en prisión el veredicto sobre la orden de extradición presentada por Estados Unidos, que quiere juzgarlo por difundir en Wikileaks archivos secretos de la diplomacia y el Ejército estadounidenses.

El juicio, que fue suspendido a raíz de la pandemia de Covid-19, se reiniciará el 7 de septiembre próximo, y de ser entregado a la justicia norteamericana, el ciberactivista podría ser condenado a 175 años de cárcel, a partir de los 18 cargos que se le imputan, y que incluyen desde conspiración para cometer espionaje hasta piratería informática.

Además de seguir a Shipton por todo el país en su cruzada por la liberación de Assange, el documental de Navarrete, rinde tributo a un pequeño grupo de seguidores del periodista australiano que ‘llueva o truene’ llevan meses exigiendo su liberación.

Incluye además declaraciones del rapero británico-iraquí Lowkey, quien considera, reveló el director del filme, que Assange no está siendo castigado porque hizo algo malo, sino por todas las cosas buenas que hizo.

De acuerdo con Navarrete, cuyo primer documental ‘Inside the Revolution: A Journey into the Heart of Venezuela’ (Dentro la Revolución: Un viaje al corazón de Venezuela) data de 2009, No Extradition tendrá también una versión con subtítulos en español.

