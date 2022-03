Reino Unido le niega a Julian Assange el permiso de apelar contra su extradición a EEUU

El Tribunal Supremo del Reino Unido rechazó el lunes la petición de Julian Assange para apelar contra la decisión de extraditarle a Estados Unidos, donde el cofundador de WikiLeaks se enfrenta a cargos de espionaje. Ahora le corresponde a la ministra del Interior, Priti Patel, autorizar la extradición.

El Tribunal Supremo aún no ha hecho público su razonamiento sobre el asunto. La decisión fue anunciada por WikiLeaks y por la pareja de Assange, Stella Moris, en las redes sociales.

Assange presentó una petición de apelación en diciembre de 2021, argumentando que las garantías de EEUU de no mantenerlo en aislamiento ni someterlo a tortura psicológica no eran fiables, y que fundamentó citando a Amnistía Internacional. El Tribunal Superior de Londres aceptó su petición en enero pero le denegó el permiso para una apelación directa, lo que significa que el Tribunal Supremo debía decidir si examinar su caso o no.

El pasado 10 de diciembre, el Tribunal Superior de Londres dio luz verde a la extradición del fundador de WikiLeaks, señalando que está satisfecho con las garantías de la parte estadounidense de que no será sometido a un régimen duro, conocido como medidas administrativas especiales, cuando se encuentre bajo custodia en el país norteamericano.

Assange, de 50 años, está acusado en EEUU por la publicación de cientos de miles de páginas de documentos militares secretos y de cables diplomáticos confidenciales sobre las actividades del país norteamericano en las guerras de Irak y en Afganistán, que fueron difundidos por su portal de filtraciones WikiLeaks. Los cargos que allí se le imputan conllevan una sentencia máxima de 175 años de prisión.

