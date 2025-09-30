Relanzada la Gran Misión Venezuela Joven con nuevas jefaturas en sus siete vértices

La Gran Misión Venezuela Joven (GMVJ) fue relanzada por el presidente constitucional de la República Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, con la ratificación de su máxima jefatura y la designación de siete líderes y lideresas en los siete vértices del programa socialista para enfocar una “aceleración nuclear” a favor de acciones para la juventud venezolana.

“Estos compañeros y compañeras que asumen los vértices deben serlo a tiempo completo; si tienen otras responsabilidades, deben dejarlas porque debemos hacer una aceleración nuclear a la juventud, en semanas y meses hasta el 31 de diciembre, para ponernos grandes metas de profundización a favor de la juventud venezolana”, expresó el jefe de Estado durante la edición 92 de su programa Con Maduro+.

Adelantó que el liderazgo de la juventud lo tiene claro, que es ir al territorio como el lugar donde deben estar para canalizar la energía y la fuerza que permita construir las acciones para ganar ese futuro esplendoroso que merecen las nuevas generaciones.

Agradeció el mandatario nacional a los fundadores y fundadoras de esta misión, así como a los antiguos jefes y jefas de vértices, al señalar que estos jóvenes ahora están en puestos de responsabilidad de Gobierno y Estado, en alcaldías o ministerios, en el parlamento nacional, como diputados y diputadas, y en organismos estatales.

Una sola Gran Misión

Maduro exhortó a consolidar y reforzar la Gran Misión Venezuela Joven, como una síntesis de las iniciativas más hermosas del legado del Comandante Hugo Chávez Frías y las políticas públicas que ha desarrollado la Revolución Bolivariana para empoderar y apoyar a la juventud venezolana en todas sus etapas.

“La mayoría de estas misiones y grandes misiones deben estar subsumidas, no pueden ser colchas de retazos”, explicó, en referencia a que la GMVJ y todas las otras iniciativas juveniles que existen en forma separada deben agruparse bajo el paraguas de acción del programa socialista. «Ahora una sola Gran Misión para la juventud y con la Gran Misión Venezuela Joven se acabó la colcha de retazos».

Renovación

Vértice 1: ¡Vamos a aprender! (Educación, ciencia y tecnología): Wilmer Vásquez

Vértice 2: ¡Vamos a trabajar! (Producción, trabajo, Emprendimiento): Bellmary Landaeta

Vértice 3: ¡Vamos a Divertirnos! (Recreación y entretenimiento): Niyelsy Núñez

Vértice 4: ¡Vamos a cuidarnos! (Salud y deporte): María Marcano

Vértice 5: ¡Vamos a crecer! (Ciudades humanas y espacios públicos): Eirimar Malavé

Vértice 6: ¡Vamos a comunicar! (Comunicación y redes sociales): Erick Chávez

Vértice 7: ¡Vamos a participar! (Democracia): Victoria Londoño

Finalmente, el presidente Maduro llamó a no cantar anticipadamente victorias. “Ni victorias ni que ya somos los propios (…) aquí lo que hay es trabajo y más trabajo, innovación e iniciativa, aprendizaje. Aquí nadie nace aprendido”, resaltó, para lo cual exhorta a sistematizar la experiencia acumulada, el conocimiento y la sabiduría de la lucha diaria para apoyar a la juventud venezolana.

T/VTV