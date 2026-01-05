Relator Especial de la ONU pidió destitución de Donald Trump por atacar a Venezuela

El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos Humanos y Lucha contra el Terrorismo, Ben Saul, pidió que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sea investigado y sometido a un proceso de destitución por su responsabilidad en los ataques contra Venezuela.

‎Ben Saul calificó de ilegal el ataque contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, y su esposa, la primera dama Cilia Flores.

‎“Condeno la agresión ilegal de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro ilegal de su líder y su esposa. Cada vida venezolana perdida es una violación del derecho a la vida. El presidente Trump debería ser destituido e investigado», señaló.

