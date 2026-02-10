Renato Aguirre recibe la Orden Francisco de Miranda post mortem por su voz poética que unió a la nación

En representación de la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Miguel Pérez Pirela, otorgó la Orden Francisco de Miranda en su primera clase al compositor zuliano Renato Aguirre (+) el «Poeta Diamantino», a quien calificó como la voz poética que une a la nación a través de la gaita y la literatura cantada.

Durante el acto de despedida del compositor marabino realizado desde la Basílica de Nuestra Señora de la Chiquinquirá, Pérez Pirela resaltó que la República rinde honor a uno de los más grandes exponentes del arte nacional, por lo que el Estado venezolano reconoce de esta manera la trayectoria de un creador que convirtió la música regional en un símbolo de unión para todos los venezolanos y las venezolanas, dentro y fuera del territorio.

“Hoy día la República y el Estado venezolano todo rinden honor a uno de los más grandes baluartes, del arte y de la poesía y de la literatura cantada, el gran Renato”, expresó en un audiovisual publicado en redes sociales.

F/VTV