Renato Núñez: “Me gustaría jugar con Magallanes”

“Me gustaría mucho jugar en Venezuela. El año pasado no se pudo (por las restricciones impuestas a la liga rentada nacional por MLB), pero el antepasado estaba a punto a jugar, cuando me cambiaron al Magallanes. Sólo que una lesión en la muñeca me lo impidió. Pero sí me gustaría jugar en casa, en Valencia, para que todos mis familiares, amigos, vayan al estadio y pueden disfrutar del juego”, soltó Renato Núñez a Alexander Mendoza de prensa LVBP.

Se debe recordar que el infielder en junio de 2018 llegó al Magallanes en un cambio múltiple con Águilas del Zulia. Después de la transacción, el pelotero estaba más cerca de cumplir su anhelo de vestir el uniforme del equipo con sede en su ciudad natal. Pero hasta ahora no ha podido uniformarse: “Crecí en Valencia, así que cuando me cambiaron al Magallanes estaba súper contento de representar a ese equipo. Claro que tengo ganas de jugar en algún momento en Venezuela y vestir la camiseta del Magallanes”.

Por los momentos, Núñez espera ser una alternativa en tercera base para Orioles de Baltimore, si la temporada de las mayores llega a realizarse este año. El valenciano, de 26 años, defendió la antesala de Baltimore en 59 ocasiones durante 2018, más que cualquier otro de sus compañeros que desfilaron por el tercer saco (Tim Beckham, Danny Valencia, Jace Peterson, Pedro Álvarez y Stevie Wilkerson) esa campaña.

MONITOREADO

Durante los juegos de exhibición de la Liga de Toronja, antes del parón por la pandemia de Covid-19, el mánager Brandon Hyde elogió la manera como se desempeñó en la posición.

“He estado trabajando mucho en la tercera base, donde he jugado la mayor parte de mi carrera. Me siento cómodo ahí, me gusta mucho jugar esa posición”, comentó Núñez a la LVBP.com.

Para mejorar sus habilidades defensivas, Núñez practicó a diario con el coach José Flores en el complejo oropéndola en Sarasota, Florida: “En el spring training estuvimos trabajando algunos drills, haciendo algunos ejercicios. Y siento que me ayudaron bastante, me sentía bastante ágil, me sentía que estaba reaccionando bastante rápido a los rollings”.

Núñez llegó a Baltimore vía waivers en mayo de 2018 proveniente de Rangers de Texas: “Siempre busco cualquier manera de mejorar. De eso se trata este juego, mejorar cada vez más. Para así llegar al mejor nivel que puedas dar”.

En condiciones normales, Río Ruiz volverá a la esquina caliente y Chris Davis estará en la inicial, pero Núñez podría darle una mayor flexibilidad al roster de Baltimore, si puede disponer de su guante: “Si el manager me quiere usar en tercera y alternarme allí y en primera base, mantenerme un poco más en el terreno, estoy dispuesto a hacerlo. Lo haría en cualquier posición que él me quiera asignar. Lo importante para mí es que ganemos más juegos de los que conseguimos el año pasado”.

Por segunda campaña seguida, las orpéndolas perdieron más de cien careos, pero el venezolano hizo todo lo que estaba a su alcance para que al equipo le sonriera un destino diferente. Como bateador designado la mayor parte del calendario regular, impuso los mejores números de su todavía incipiente trayectoria, luego de despachar 55 extrabases (31 de ellos jonrones) y remolcar 90 carreras. En 151 encuentros consumió 541 turnos, más de los que había sumado en sus tres zafras previas.

De sus 31 vuelacercas, 25 viajaron al menos 400 pies, más que cualquier otro oriole, según Statcast. El venezolano también lideró a su club en distancia promedio (413 pies) y velocidad de salida (107,3 millas por hora) en sus estacazos de vuelta completa, mientras que fue el autor de la mitad de los cuatro jonrones que se fueron del parque más rápido en 2019 y el único en el roster de Baltimore con un tetra batazo de por lo menos 450 pies.

Una actuación que materializó lo que se esperaba de Núñez, cuando fue firmado y se desarrolló como prospecto de Atléticos de Oakland, organización en la que nunca recibió una oportunidad real de mostrarse, bloqueado por Matt Chapman, uno de los mejores antesalistas de la Liga Americana. Ahora, después de su primera campaña completa arriba y un cambio de aires, el criollo aseguró que se encuentra en el lugar adecuado.

CÓMODO

“Sí, me siento cómodo en el equipo. Prácticamente dos años en Baltimore. Ya conozco más a los compañeros y voy creando mejores amistadas. Es un buen grupo. Si a alguien le está yendo mal, se apoya, y si le está yendo bien, también se respalda. Y eso es bueno, sabes. No hay ningún pelotero que piense en sí mismo nada más. Siempre con la disposición de ganar. El equipo busca dar lo mejor cada noche. Me gusta el grupo. Es un buen grupo. Igual que el cuerpo técnico”, analizó el infielder.

Su despliegue de poder le ayudó a romper el récord de cuadrangulares para un venezolano en la franquicia, en manos de Melvin Mora desde 2004 con 27. Se debe recordar que el yaracuyano terminó su carrera como uno de los mejores peloteros de la franquicia y su nombre forma parte del Salón de la Fama de Baltimore.

“Sí. Lo escuché (el registro) y poder hacer eso, quitarle una marca a un pelotero como Melvin Mora, que es un ídolo para mí, muy conocido por mi familia, muy conocido allá en Valencia, pues uno se siente bastante bien, claro que sí. Cuando estaba joven y veía a esos peloteros jugar en las Grandes Ligas, como Melvin, que también era del Magallanes, los admiraba. Siempre he sido fanático de esos grandes peloteros y todavía lo soy. Así que poder quebrar su récord significa bastante para mí, para mi familia. Ahora, con la mira en mejores cosas, con el favor de Dios”, rememoró.

Núñez también estuvo cerca de quebrar la marca de más jonrones para un criollo, como bateador designado, que ostenta Víctor Martínez con 26 en 2014. El valenciano largó 23 en esas funciones el año pasado. Si logra ser consistente y continúa como designado, ese registro tarde o temprano estará en sus manos. De hecho, aparece igualado en el segundo lugar histórico con Miguel Cabrera, ambos con 24, detrás de V-Mart, que a lo largo de su carrera acumuló 110 bambinazos en ese rol, según Baseball Reference.

Las circunstancias extraordinarias que se han generado por la crisis provocada por el coronavirus no han evitado que Renato Núñez se mantenga ejercitándose. Después del cierre del complejo primaveral de Baltimore, el recio bateador derecho ha conseguido mantenerse en un óptimo estado físico en su hogar.

“En esta cuarentena, al igual que todo el mundo, me he resguardado en la casa, tomando las precauciones debidas. Pero sí he podido practicar. Mi entrador personal tiene un conocido que es dueño de un gimnasio y lo está abriendo para nosotros. Estoy yendo dos o tres veces a la semana, también suelto el brazo. Así me mantengo en forma para ver qué es lo que va a pasar (con la temporada)”, contó Núñez.

Durante los dos meses sin actividad en los parques de Grandes Ligas, Núñez siempre ha estado en contacto con el piloto Hyde y sus colaboradores: “Sí. He hablado con el cuerpo técnico, con el manager. Han estado bastante pendientes, llaman siempre a los jugadores, preguntando qué hemos estado haciendo. Ellos quieren que todo el mundo se mantenga listo, porque en cualquier momento esto puede decir go y ellos quieren que los peloteros estén lo más a tono posible”.

