Rendirán homenaje a Canelita Medina por su distinguida trayectoria

No solamente por sus 60 y tantos años de trayectoria, sino además por todos sus aportes a la música popular latinoamericana y por dejar el nombre de Venezuela en alto en todos los escenarios donde se ha presentado, un grupo de artistas decidieron rendirle un homenaje a la célebre Canelita Medina, que tendrá lugar el próximo sábado 2 de abril, desde las 4:00 pm, en el Museo de Arte Afroamericano, ubicado en la localidad de San Bernardino, en Caracas.

La iniciativa contará con un cartel de voces reconocidas y valoradas en la escena musical venezolana como Betsayda Machado, Ramón “Pecheche” Mijares, Mariana La Sonera, Huguette Contramaestre, Ángel Palacios y Tabaire Díaz, además de la hija de la homenajeada, Trina Medina.

La idea

“Huguette Contramaestre, Ángel Palacios y yo, decidimos unirnos en un proyecto para hacer eventos culturales multisensoriales en los que se incluyan no solo la música, sino además degustaciones de alimentos, visitas a galerías, etc. En enero hicimos una actividad por los 90 años de Oswaldo Lares, creador de Convenezuela, y quien aún con sus 90 años sigue trabajando. A raíz de esa experiencia exitosa decidimos hacer una programación para todo el año y el primer homenaje que planeamos hacer fue a Canelita Medina. Cualquier honor que se le haga siempre va a ser poco, porque durante sus 60 y tantos años de carrera Canelita dejó muy en alto el nombre de Venezuela en todos los lugares del mundo donde se presentó. Además, compartió escenario con figuras como La Sonora Matancera, Los Hermanos Lebrón, Richie Rey y muchos más. Canelita no es ninguna del montón”, argumentó Tabaire Díaz en conversación con el Correo del Orinoco.

Díaz recordó que Canelita Medina acaba de salir de una etapa delicada por asuntos de salud que ameritaron una intervención quirúrgica y le tienen preparada una sorpresa que tiene que ver con esta situación.

“Todos los músicos y cantantes nos sumamos a esta propuesta como una colaboración. Cuando se les dijo que se trataba de un evento para y por Canelita, nadie exigió nada, por Canelita Todo”, recalcó la cantante que forma parte del grupo de organizadores del recital.

Un trabuco

Para esta actividad se seleccionó una orquesta base, de formato algo reducido, en función del espacio limitado del MAA. Este cuerpo artístico son los que componen la banda de Juan José “El Indio” Hernández, Los Cinco del Son, entre quienes se cuentan el líder de la agrupación en la guitarra (y voz); René Zambrano en el tres y coros; Alexis Bolívar en el bajo y coros; Luis Velásquez en los Bongós y Jesús Rodríguez en la percusión menor, voz y coros. A este grupo se incorpora además, en las congas, José Rafael González, integrante de agrupaciones como Vasallos de Venezuela y la Parranda Selecta.

En la dirección musical estará el reconocido pianista José “Tuky” Torres que ha formado parte de las filas de emblemáticos conjuntos venezolanos como la Dimensión Latina. Como presentador de lujo estará Andy Durán.

Selección especial

El repertorio para esta ocasión se configuró con una selección de temas preferidos por Canelita Medina, tanto para cantar como para escuchar. En la lista, según adelantó Tabaire Díaz, figuran las piezas “Allí”, de Pedro Flores; “Cuando estoy contigo”, de Armando Manzanero; “Rosa de Francia”, compuesta por Rodrigo Prats; “La ruñidera”, creación de Bienvenido Julián Gutiérrez; “La bayamesa” de Pedro Figueredo; “El cangrejo no tiene na’”, autoría de Pío Leyva; “En sueños te besé”; “Besos brujos”, de Alfredo Malerba y Rodolfo Sciammarella; “La rosa oriental”, escrita por Ramón Espígul; “Rosa roja” de Oscar Hernández y “Lágrimas negras”, composición de Miguel Matamoros que servirá a los artistas asistentes para dedicar versos a Canelita Medina.

Por cuestiones de espacio, la asistencia a este concierto será por estricta reservación que se puede hacer por los teléfonos 0414-315-70-80, 0414-230-95-55.

El Museo de Arte Afroamericano (MAA) está ubicado en la avenida Occidente de San Bernardino, adyacente a la plaza Eloy Alfaro, muy cerca del IESA.

T/ Luis Jesús González Cova

F/ Archivo CO