René Reyes es el rey de los jonroneros ambidiestros

A los 43 años suma 83 vuelacercas en la LVBP y no piensa retirarse

René Reyes sigue haciendo historia en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. El experimentado tolero descargó el fin de semana su segundo jonrón de la temporada y sumó otro logro a su ilustre y prolongada carrera.

Reyes, próximo a cumplir 43 años, no solo es el ambidiestro con más hits conectados en la LVBP, con 1.041. Con el estacazo de vuelta completa, que tuvo como víctima a Francisco Buttó, ahora también es el bateador a las dos manos con mayor cantidad de vuelacercas en toda la historia del circuito, según reporte de Alexander Mendoza y José Luis López para prensa LVBP.

En el desafío contra Navegantes del Magallanes, en el José Bernardo Pérez de Valencia, llegó a 83 vuelacercas y rompió el contubernio que tenía con Héctor Giménez -ya en retiro- quien quedó con 82 en el segundo lugar del rubro.

En cuenta pareja de 1-1 en el quinto, Reyes pescó un envío del derecho Buttó, el relevista con la segunda mayor cantidad de salvados en los anales de la liga (88), y lo proyectó por encima de la pared del jardín central. Cardenales ganaría el careo 4-2.

Reyes firmó un contrato como agente libre con los pájaros rojos antes del inicio de la temporada y ha sido usado como jardinero sustituto y bateador emergente por el manager José Moreno. En este instante ayuda a llenar la vacante de Gorkys Hernández, quien se encuentra día a día por un tirón en la corva izquierda sufrido el pasado 5 de enero, en medio del encuentro contra Bravos de Margarita, en Valencia.

El margariteño actúa en su temporada 22 en el circuito, otra marca en los anales de la LVBP y de acuerdo con sus palabras no piensa parar, mientras se sienta en condiciones para estar en el terreno: “¿Retirarme yo? Eso es lo que muchos quieren y andan diciendo por allí desde hace un tiempo, pero a mí me quedan todavía muchos años más. Así como estoy creo que estaré por un buen rato por aquí ¿Saben cuándo de verdad estaré pensando en el retiro? Cuando los dolores físicos aparezcan y sean una constante. En ese momento podré decir que mi tiempo en el beisbol se habrá terminado. Pero como no hay nada de eso, seguiré por aquí, así me llamen abuelo (risas)”.

Reyes es uno de seis jugadores con al menos 1.000 desafíos disputados (1.018) en la liga. Los otros son Robert Pérez (1.301), Víctor Davalillo (1.282), Teolindo Acosta (1.130), César Tovar (1.116) y Tomás Pérez (1.050).

MOVIMIENTOS

Por otra parte, Magallanes contrató al tercera base Alberto “El Tico” González, quien fuera dejado en libertad el pasado viernes por Tigres de Aragua. El uniforme de los turcos será su quinto en la LVBP, tomando en consideración que fue parte de Pastora de los Llanos que eventualmente se convirtió en Bravos de Margarita, aunque también defendió los colores de las Águilas del Zulia en postemporada.

González bateó para .277 (93-23), sin jonrones, 11 empujadas, una base robada y 13 anotadas para los Tigres de Aragua. En defensa, cometió apenas tres errores en 272 innings (33 juegos) todos como tercera base.

La comisión deportiva de Magallanes informó: “Es un bateador respetable en nuestra liga y un pelotero con un guante que nos va a ayudar en defensa, por ello tomamos la decisión de incorporarlo al equipo».

“El Tico” no estará disponible pronto para Magallanes.

En otro movimiento, Cardenales de Lara se hizo de los servicios del jardinero con amplia experiencia en el béisbol venezolano, Ezequiel Carrera, quien fue dejado en libertad por Navegantes del Magallanes en el último día de la ronda regular. El nativo de Guiria, estado Sucre. Se encuentra en su decimoprimera a campaña en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y vestirá una nueva camiseta por tercera vez en su carrera.

El exgrandeliga cuenta con recorrido en la gran carpa con las organizaciones de los Indios de Cleveland, Tigres de Detroit y Azulejos de Toronto, novena con la cual vio acción hasta el año 2017 donde bateó para .282 en 131 encuentros. De igual manera, en el 2019 fue firmado por los Dodgers de Los Ángeles y militó en la Triple A del equipo hasta ser dejado en libertad.

Actualmente, Carrera había regresado a la nave turca tras llegar por la agencia libre en el receso antes del inicio de la zafra. En 17 juegos dejó promedio de .164 con par de dobles, tres rayitas impulsadas e igual número de anotadas. Batea para .277 de por vida y acumula un total de 376 imparables, 49 biangulares, 22 triples, 15 cuadrangulares, 118 carreras producidas y 232 anotadas.

“Con la llegada de Ezequiel Carrera a la organización, buscamos dar más profundidad al equipo en los jardines y así mantener una fortaleza en las praderas crepusculares. Es un jugador de amplia experiencia que podrá aportar al equipo”, comentó Carlos Miguel Oropeza, gerente general de la organización.

