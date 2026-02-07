Renta petrolera será destinada a la inversión social y servicios públicos

La presidenta encargada, Dra. Delcy Rodríguez, informó que los recursos provenientes de la renta petrolera serán reservados de manera prioritaria para el sistema de protección social y la optimización de los servicios públicos. Esta medida busca blindar los derechos del pueblo venezolano frente a las fluctuaciones del mercado internacional y avanzar en la diversificación económica.

Rodríguez explicó que, tal como lo concibió el Ejecutivo, la economía venezolana debe desarrollarse a través de sus diversos motores productivos, dejando atrás la dependencia histórica de los hidrocarburos. Este nuevo modelo financiero se apoya en la creación de dos fondos soberanos: uno destinado a la protección del Poder Popular y otro enfocado en la mejora integral de la infraestructura nacional.

«Tenemos que romper con el modelo de la economía rentista», comentó la Presidenta Encargada, subrayando que la estabilidad del país depende ahora de una producción nacional fuerte y una distribución eficiente de los excedentes petroleros hacia las necesidades más urgentes de la población, asegurando así la paz y la integración social.

Prensa Presidencial