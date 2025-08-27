Reportan 3 víctimas fatales y 17 heridos en tiroteo en escuela de Minneapolis

Dos niños de ocho y uno de diez años murieron y otras 17 personas resultaron heridas —14 de ellas menores— durante un tiroteo ocurrido este miércoles en la escuela católica de la Anunciación, en Minnesota, confirmaron las autoridades locales.

El jefe de policía, Brian O’Hara, explicó que el atacante disparó con varias armas de fuego a través de las ventanas de la iglesia, donde se celebraba una misa por el inicio del año escolar. Dos de los menores heridos permanecen en estado crítico.

El alcalde Jacob Frey lamentó lo sucedido y aseguró que la comunidad atraviesa “un momento devastador”.

El agresor, quien portaba un rifle, una escopeta y una pistola, fue hallado sin vida en el estacionamiento; se presume que se suicidó.

