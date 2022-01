Reportan dos oficiales decapitados tras disturbios en Kazajistán

Los disturbios en la ciudad Almaty, la más grande de Kazajistán, han causado la muerte de 13 miembros de las fuerzas de seguridad kazajas, de los cuales dos fueron decapitadas según informó a medios locales en la intendencia militar de la ciudad.

En este sentido, las autoridades precisaron que la mutilación de los cuerpos es “una prueba directa del carácter terrorista y extremista de los grupos armados que atacaron Almaty”.

Los primeros registros en medios locales dieron cuenta de la información de la intendencia donde 12 efectivos habían perdido la vida en la ciudad cuando intentaban dispersar las protestas, al tiempo que otros 353 terminaron heridos. Asimismo, en la noche del 5 al 6 de enero decenas de manifestantes habrían muerto.

Statement of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of #Kazakhstan: we confirm our int’l commitments, as nation faces state of #emergency and armed aggression from #terrorist groups trained outside of the country.https://t.co/CIgPTwtQmH

