Reportan más de 20 fallecidos en Brasil por inundaciones en Minas Gerais

La alcaldía de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais en Brasil, decretó este martes el Estado de Calamidad Pública tras una jornada de intensas precipitaciones que han dejado un saldo de al menos 22 personas fallecidas, 40 desaparecidos y 440 damnificados.

El temporal, que inició por la tarde del lunes 23 de febrero, provocó el desbordamiento del río Paraibuna, deslizamientos de tierra y graves daños en la infraestructura urbana.

Las autoridades locales informaron que el acumulado de lluvia en febrero alcanzó los 584 milímetros, cifra que duplica el promedio esperado para todo el mes.

Esta situación crítica, forzó la suspensión de clases en todas las escuelas municipales y la movilización de equipos de rescate con perros rastreadores para localizar a sobrevivientes en las zonas de mayor riesgo.

Los reportes indican que el impacto de los deslizamientos ha sido devastador en diversos barrios de la entidad. Según el más reciente balance oficial, se contabilizan 16 fallecidos en la ciudad de Juiz de Fora y otros seis en la ciudad de Ubá, a poco más de 100 kilómetros de distancia.

La declaratoria de calamidad permitirá el flujo de recursos federales para la reconstrucción y la atención de las 440 personas que perdieron su hogar. El Instituto Nacional de Meteorología mantiene alertas ante la previsión de más lluvias en las próximas horas, por lo que instaron a la población a evitar las zonas de laderas y puntos críticos como Vila Ideal y Lourdes.

VTV