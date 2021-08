Reportan tres muertos en aeropuerto tras intento masivo de huir de Afganistán

Al menos tres personas fallecieron este lunes en las inmediaciones del aeropuerto internacional Hamid Karzai de Afganistán, donde se viven escenas caóticas ante el intento de miles de ciudadanos de huir del país asiático, informaron medios locales.

Las fuentes indicaron que la posible causa de los decesos en la terminal aérea -que algunos medios mencionan que la cifra ascendería a cinco- sería una estampida, al parecer provocada por los disparos al aire de los soldados estadounidenses, que resguardan el lugar.

Videos subidos a las redes sociales muestran también que varias personas, en un desesperado intento, se suben a los motores y al tren de aterrizaje de aviones militares estadounidenses, los cuales se encuentran en la tarea de evacuación de diplomáticos de su país y de otras naciones.

El domingo, los talibanes ingresaron a Kabul, la capital del país asiático, sin que las tropas gubernamentales ofrecieran resistencia.

Este lunes el movimiento insurgente proclamó su victoria y dio por terminada la guerra interna tras una ofensiva militar de varias semanas para hacerse del control de todo el territorio afgano.

The Afghan collaborators just refuse to let the US occupation go. This like Saigon times a 1000. pic.twitter.com/ufdkKiy9xe

— Syrian Girl 🇸🇾🎗 (@Partisangirl) August 16, 2021