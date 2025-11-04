República Dominicana pospone la X Cumbre de las Américas

El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana (Mirex) emitió un comunicado mediante su cuenta en la red social Instagram, donde anunció este lunes que la X Cumbre de las Américas fue pospuesta.

“Luego de un cuidadoso análisis de la situación en la región, el Gobierno dominicano ha decidido posponer para el próximo año la celebración de la Décima Cumbre de las Américas. Esta medida ha sido consensuada con nuestros socios más cercanos, incluyendo Estados Unidos, impulsor original de este foro, y otros países clave”, inicia el comunicado emitido por la cancillería dominicana.

La misiva finaliza con las razones de la suspensión: “En el año 2022, al momento de asumir la responsabilidad de realizar la Cumbre de las Américas, eran imprevisibles las profundas divergencias que actualmente dificultan un diálogo productivo en las Américas. A esta situación se suma el impacto causado por los recientes eventos climáticos que han afectado gravemente a varios países del Caribe”.

La organización dominicana no invitó a Cuba, Nicaragua y Venezuela, decisión que generó gran rechazo de la comunidad internacional y contrasta cuando, al asumir la presidencia pro tempore de la Cumbre en 2023, el Gobierno Dominicano expresó que su país había declarado su intención de realizar un encuentro inclusivo.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, había anunciado que no participará en la X Cumbre de las Américas, en protesta por las acciones de Estados Unidos en el Caribe y la exclusión de varios países latinoamericanos del encuentro regional. “El diálogo no comienza con exclusiones”, manifestó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo lo propio al asegurar que no asistiría a la Cumbre de las Américas luego de criticar la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, remarcando que “no estamos de acuerdo con que excluya a ningún país”.

T/ Redacción CO

F/ Cortesía