Responsables de la trama PDVSA-Cripto están detenidos en territorio nacional

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, confirmó que los responsables de la trama de corrupción denominada PDVSA-Cripto permanecen bajo custodia de las autoridades venezolanas.

Durante una entrevista en el programa A Pulso, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), el titular del Ministerio Público aseguró que los detenidos se encuentran bajo la jurisdicción exclusiva de las instituciones del Estado.

Saab desmintió categóricamente las versiones que sugerían una presunta custodia extranjera. Estas especulaciones surgieron tras los cambios de estatus en portales de agencias internacionales, como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE. UU. (ICE). Al respecto, el fiscal ratificó que todos los implicados se encuentran a derecho en territorio nacional, desestimando cualquier teoría sobre traslados fuera del país.

En el marco de una política de «tolerancia cero» contra la corrupción, el funcionario enfatizó que las detenciones responden al desfalco masivo ejecutado contra la industria petrolera. Saab fue enfático al señalar que, debido a la gravedad de los delitos cometidos, los procesados por el caso PDVSA-Cripto no son elegibles para los beneficios contemplados en la recién promulgada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

Finalmente, el Fiscal General subrayó que el Estado venezolano mantiene plenamente su soberanía jurisdiccional. Asimismo, defendió la efectividad de los órganos auxiliares de justicia en el desmantelamiento de redes de delincuencia organizada, reafirmando el compromiso institucional de procesar estos crímenes dentro de las fronteras nacionales.