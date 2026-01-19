Retiran señales de TeleSUR y Rusia TV de operadora televisiva de Bolivia

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (Entel S.A.) de Bolivia comunicó que, a partir del 17 de enero de 2026, los canales internacionales TeleSUR y Rusia TV salieron de su grilla de televisión en todas sus modalidades.

La presidenta de la multiplataforma TeleSUR, Patricia Villegas, calificó la decisión como una acción “tan previsible como condenable”. La directiva aseguró que no existen razones válidas para este paso y sostuvo que los argumentos expuestos por la empresa no logran engañar a la opinión pública.

Esta medida afecta a los usuarios de fibra óptica IPTV, satélite DTH y la aplicación Entel TV Smart, bajo un argumento basado en supuestos “temas administrativos” por parte de la estatal telefónica.

F/VTV