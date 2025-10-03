Retornan 313 connacionales desde EE. UU. con la Gran Misión Vuelta a la Patria

Un total de 313 venezolanos arribaron este viernes al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en La Guaira, a través del vuelo número 73 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, programa que garantiza un retorno seguro y digno a quienes deciden regresar al país desde el extranjero.

El grupo estuvo conformado por 38 mujeres, 265 hombres, seis niños y cuatro niñas, quienes fueron recibidos por autoridades del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, junto a representantes de diversos organismos de seguridad ciudadana.

Desde su llegada, los connacionales contaron con atención integral y apoyo logístico para facilitar su reinserción en la vida familiar, comunitaria y productiva.

La Gran Misión Vuelta a la Patria, impulsada por el presidente Nicolás Maduro desde 2018, ha consolidado una política de protección social y humanitaria que ofrece a los migrantes venezolanos un retorno voluntario, gratuito y acompañado de asistencia en materia de salud, educación, legalidad y oportunidades económicas.

Con este operativo, el Gobierno Bolivariano ratifica su compromiso con el bienestar de la población migrante, fortaleciendo la reunificación familiar y el derecho al arraigo, pilares fundamentales para el desarrollo del país y la construcción de un futuro con igualdad y justicia social.

