Retornan 319 connacionales desde EE.UU. con el Plan Vuelta a la Patria

Este viernes arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en La Guaira, un nuevo vuelo procedente de Estados Unidos con 319 connacionales, en el marco de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

En esta oportunidad retornaron 287 hombres, 31 mujeres y siete niños y niñas, quienes fueron recibidos por autoridades del Estado venezolano, a fin de garantizar la atención integral mediante los órganos de seguridad ciudadana y la aplicación de los protocolos correspondientes.

Cada repatriado fue verificado por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), para garantizar el derecho a la identidad, mientras que un equipo multidisciplinario brindó asistencia médica y social con el propósito de facilitar su reinserción en la sociedad.

Con este arribo, se alcanzan 63 vuelos ejecutados a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, política pública impulsada por el presidente Nicolás Maduro Moros, destinada a favorecer el retorno voluntario de los migrantes venezolanos.

El Plan Vuelta a la Patria contempla asistencia jurídica, incorporación a la educación, cultura y deporte, así como programas de protección socioeconómica, en aras de garantizar el bienestar de los ciudadanos que deciden regresar al país.

