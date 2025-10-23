Retornan al país 208 migrantes venezolanos desde EEUU por medio del Plan Vuelta a la Patria

En una nueva jornada de la Gran Misión Vuelta a la Patria, facilitó el retorno seguro a Venezuela, de un total de 208 migrantes venezolanos provenientes de El Paso, Texas, Estados Unidos.

Por medio de una nota de prensa, el Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP), informó que en este vuelo número 79 regresaron 159 hombres, 35 mujeres, tres adolescentes y 10 niños, así como la niña Osmary Perdomo, de siete años, quien fue secuestrada y separada de su familia y retenida por el gobierno de Estados Unidos.

El Estado venezolano brinda a estos ciudadanos un acompañamiento integral para su reinserción en el país, gracias a la Gran Misión Vuelta a la Patria, un compromiso humano con el Pueblo.

La publicación señala que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, seguirá dando continuidad a esta misión el cual demuestra que la agenda social no se detiene ante conflictos geopolíticos con el gobierno de los Estados Unidos.

REDACCIÓN MAZO