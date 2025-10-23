Retorno

Retorno digno de 208 migrantes desde EEUU con el apoyo y respaldo del Estado venezolano

Un total de 208 migrantes venezolanos provenientes de El Paso, Texas, Estados Unidos, arribaron al país, con el apoyo del Gobierno Bolivariano por medio de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

En este vuelo Nº 79 regresaron a Venezuela 159 hombres, 35 mujeres, 3 adolescentes y 10 niños; a su vez una infante que fue secuestrado y separada por sus padres en los Estados Unidos. El Estado venezolano brinda a estos ciudadanos un acompañamiento integral para su reinserción en el país.

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, seguirá dando continuidad a esta misión el cual demuestra que la agenda social no se detiene ante conflictos geopolíticos con el gobierno de los EE.UU.

T/CO con información de MIJP

