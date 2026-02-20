Reunión binacional entre jefes de Estado: Delcy Rodríguez se reunirá con Gustavo Petro

La presidenta encargada Delcy Rodríguez informó que los Gobiernos de Colombia y Venezuela decidieron llevar a cabo muy pronto una reunión binacional entre jefes de Estado, después de haber tenido una conversación telefónica con Gustavo Petro, su homólogo neogranadino.

Delcy Rodríguez declaró en su cuenta de Telegram que la finalidad de esta reunión sería “seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países”.

Para el bienestar de nuestros pueblos, continuamos fomentando una relación de comprensión y beneficios mutuos, sostuvo.

El presidente constitucional Nicolás Maduro, en agosto de 2022, declaró la creación de una Zona Binacional Uno con la nación neogranadina. Esta zona se extiende desde Castilletes, al norte colombiano, hasta el estado Táchira, al suroeste de Venezuela.

El propósito de esta iniciativa era utilizar la frontera en común para fortalecer la seguridad, el comercio y los desplazamientos de un lado a otro.

Entonces, el gobernante bolivariano afirmó: «El propósito es consolidar una poderosa zona de paz, convivencia y unión colombo-venezolana«.

Tres áreas binacionales comparten los dos Estados, las cuales están localizadas en Zulia y Táchira, en Apure y en la Amazonía de Venezuela.

F/Telesur