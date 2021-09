Revelado: Australia ayudó a CIA a derrocar a Allende en Chile

En vísperas del 48.º aniversario del golpe de Estado militar que derrocó al gobierno de Salvador Allende en Chile, el 11 de septiembre de 1973, los documentos desclasificados publicados el viernes por el Archivo de Seguridad Nacional estadounidense (NSA, por sus siglas en inglés) revelaron que los espías australianos colaboraron con la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en inglés) de EEUU en la intervención de Washington contra el presidente democráticamente elegido chileno.

A pedido de la CIA, el Servicio Secreto de Inteligencia de Australia (ASIS, por sus siglas en inglés) instaló una sede secreta en Santiago de Chile (la capital) de 1971 a 1973 para llevar adelante “operaciones de espionaje clandestinas”, en una nueva muestra “del esfuerzo multinacional para desestabilizar al Gobierno” chileno, según registros australianos desclasificados por el NSA, un centro de investigación con sede en Washington.

Esta célula de espionaje australiana operó durante aproximadamente 18 meses e involucró a agentes y equipos australianos junto con varios agentes chilenos reclutados por la CIA en Santiago de Chile.

Newly-released #FOI docs shed light on multinational effort to destabilize the government of Salvador Allende, who was overthrown in a military coup 48 years ago on September 11, 1973https://t.co/1k0wqWdYq4#FOIA #history #CIA #Twitterstorians #Chile

— NatlSecurityArchive (@NSArchive) September 10, 2021