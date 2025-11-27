Revocada concesión a seis líneas aéreas por acciones de terrorismo de Estado promovido por EEUU

Con fecha 26 de noviembre del 2025 se publicó en la Gaceta Oficial número 43 mil 264 de la República Bolivariana de Venezuela la revocación de la concesión a las siguientes líneas aéreas:

Iberia Líneas Aéreas de España S.A.

Transportes Aéreos Portugueses S.A. (TAP Portugal).

Aerovías del Continente Americano S.A. (AVIANCA).

Aerovías de Integración Regional S.A. (LATAM AIRLINES COLOMBIA).

Turkish Airlines.

GOL Linhas Aereas S.A.

La Gaceta indica que dichas empresas “por sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, suspendieron unilateralmente sus operaciones aerocomerciales hacia y desde la República Bolivariana de Venezuela, basándose en un Notam emitido por una Autoridad Aeronáutica sin competencia en la FIR Maiquetía”.

Vale acotar que un Notam es un aviso de seguridad para los aviadores (Notice to Airmen) que alerta sobre información vital para las operaciones de vuelo, como cierres de aeródromos, peligros temporales (grúas, bandadas de pájaros), cambios en servicios o procedimientos, y otros aspectos del espacio aéreo.

Mientras que el FIR en aviación significa Región de Información de Vuelo (por sus siglas en inglés, Flight Information Region), que es un espacio aéreo definido donde se proporcionan servicios de información de vuelo y alerta para garantizar la seguridad de las aeronaves.

Las FIRs cubren todo el espacio aéreo mundial y son gestionadas por autoridades de control que son responsables de los servicios de tránsito aéreo dentro de sus límites.

F/VTV