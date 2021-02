Revolucionaria María León: Quienes atacan al presidente Maduro benefician al imperialismo

La diputada a la Asamblea Nacional y lideresa revolucionaria de la lucha feminista, María León, aseguró que quienes se hacen pasar por revolucionarios y atacan al presidente Nicolás Maduro, lo que hacen para beneficiar al imperialismo.

“Si sucediera algo muy grave que yo estuviera totalmente en desacuerdo y no lo entendiera, yo preferiría irme a luchar desde una comuna y no me atrevería abandonar la lucha ni criticar al presidente. Porque nosotros discutimos las diferencias a lo interno y eso me lo enseñó el PCV”, enfatizó León.

Durante su participación en el programa Aquí con Ernesto Villegas que transmite Venezolana de Televisión (VTV), aseguró que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no es poli-clasista, sino un partido al servicio del pueblo.

León quien militó 50 años en el Partido Comunista de Venezuela (PCV) detalló que en un momento su interpretación de la vida y de la realidad se fue distanciando del Partido Comunista de Venezuela (PCV), por lo que se unió al bloque que fundó el Comandante Chávez.

Recordó que su ruptura con el Partido Comunista de Venezuela (PCV), se debió a que la directiva del partido no quiso unirse en bloque a Hugo Chávez que iba a fundar el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), propuesta que fue rechazada en el seno de esta organización.

Dos modelos en pugna

León recordó que el Manifiesto Comunista de Marx refiere que en el desarrollo del capitalismo solo existen dos clases: la que explota y los explotados, por lo que en Venezuela existen dos modelos: los oligarcas y el pueblo trabajador.

“El sentimiento de clase contra la oligarquía me lo enseñó mi papá. Nuestro partido, el PSUV no es ningún policlasista, es un partido al servicio del pueblo trabajador, que ve por los intereses del colectivo”, enfatizó.

En este sentido, explicó que con la llegada del comandante Hugo Chávez, después de 500 años, la oligarquía perdió el poder político.

“Ahora para que les duela tenemos un Presidente obrero. Hermano eso es lo que se llama un golpe al hígado de la oligarquía venezolana, ellos no se dan cuenta de eso, sino del monoclasismo”, repudió.

Para la diputada el hecho de tener hombres y mujeres salidos del pueblo trabajador, ejerciendo el poder, aunque con algunas fallas, es de suma importancia en el frente contra la oligarquía.

“No creo en eso del policlasismo”, sentenció.

Lucha feminista y la interrupción voluntaria del embarazo como derecho

María León reconoció que los orígenes de la lucha feminista se dieron en su etapa de adultez. “Mi defensa de las mujeres nace desde mi relación familiar yo estaba insurgiendo ante el patriarcado. Desde muy joven sentí ese sentimiento de igualdad y justicia, me fui forjando la rebeldía de manera absoluta”.

Destacó que la lucha por los derechos de la mujer son garantías con muchos avances desde la llegada del Comandante Chávez, pero que aún la sociedad venezolana debe avanzar más en este aspecto.

Criticó la posición de la iglesia con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo por causas de violación, enfermedades, etc, tras asegurar que quienes incumplen el mandamiento sagrado a multiplicarse son los curas y las monjas.

Lamentó que el país aún no esté preparado para afrontar la aprobación de una legislación de este tipo. “Primero se aprueba el matrimonio igualitario que la interrupción voluntaria del aborto”, destacó.

A su juicio agregó que este es el momento histórico más grande que ha vivido la humanidad con Revolución que dirigió Hugo Chávez en el Siglo XXI y ha debilitado al imperialismo

“Las últimas acciones de Rusia, Cuba, Nicaragua, China son una demostración que el imperialismo va en decadencia. Tenemos que entender que el presidente Maduro lucha en esta circunstancia, ante el monstruo que utiliza todas las formas para acabar con esta experiencia que nos ha declarado una amenaza inusual y extraordinaria. Tenemos que saber qué y cuáles medidas tomar para poder avanzar”, enfatizó.

Solicita la conformación de una Comisión Especial de la AN para investigar causas de la muerte de Chávez

La diputada a la Asamblea Nacional (AN), María León, espera que en el seno del Parlamento se designe una Comisión Especial para investigar las verdaderas causas de la muerte del Comandante Hugo Chávez.

“Tengo muchos deseos, pero uno de ellos es saber las verdaderas causas del deceso del Comandante Chávez. Espero que la vida me permita eso porque se lo debemos, él nos dio todo”, enfatizó tras reiterar la posibilidad que el líder de la Revolución Bolivariana pudo haber sido asesinado.

Igualmente, añadió que otro de sus deseos es ver en libertad a Ilich Ramírez Sánchez, un guerrillero venezolano que fue miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina y actualmente cumple una condena ilegal a cadena perpetua en Francia.

T y F/VTV