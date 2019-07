Ricardo Menéndez: informe Bachelet es un panfleto político

El informe de la alta comisionada no menciona ni una vez los logros de las misiones ni se refirió al PAE, olvidó a los pensionados, no mencionó la entrega de viviendas ni aludió a que 1.200 millones de personas se han atendido en Barrio Adentro. Del CLAP, lo menciona cinco veces, cuatro en forma negativa. Al Carnet de la Patria lo ubica como una ficha política. “De haber continuado la visión del modelo de la Cuarta República, nosotros tendríamos hoy 600.000 pensionados”, señaló el ministro

El perfil de sesgo y omisiones, que son evidentes a lo largo del contenido del reciente informe de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, se puede apreciar en algunos detalles significativos y reveladores, según considera Ricardo Menéndez, ministro del Poder Popular para la Planificación. Por ejemplo, que el término CLAP aparezca cinco veces mencionado, cuatro de ellos en términos negativos. Y todo el sistema de misiones, que beneficia a millones de venezolanos, se menciona una vez, de manera negativa. En cuanto al Carnet de la Paria, que tiene 18.5 millones de personas, es nombrado una vez en forma negativa, para decir que es empleado para acreditar de alguna manera a la militancia chavista, lo que a juicio de Menéndez, en todo caso, serían 18.5 millones de personas con una posición política.

Menéndez, al enumerar la sarta de omisiones del informe, se refirió luego, al caso de programa Barrio Adentro, que ha efectuado 1.200 millones de consultas, sin embargo no se menciona en el informe, tampoco el Programa de Alimentación Escolar, PAE, que sirve 5 millones de comidas diarias en cerca de 23.000 planteles educativos. Tampoco se menciona el caso de los Hogares de la Patria que cubre 6 millones de hogares, así como obvió a la Gran Misión Vivienda Venezuela que, por cierto, esta semana entregó la vivienda 2 millones 700 mil.

“Las pensiones que abarcan más de 4.6 millones de pensionados es nombrado cero veces. Los morrales y útiles escolares que es un empeño del presidente de la República para que ningún niño dejara de ingresar a los planteles educativos al inicio del año escolar, fue nombrado cero veces . Y en el caso de las guarimbas, que han generado toda una afectación profunda en estos años no fue nombrado en ninguna ocasión», indica Menéndez.

Para el ministro es demasiado evidente la manipulación. Se invisibiliza a todo un pueblo y a todo un sistema de protección social. Menciona que la cifra relacionada con el programa de alimentación está cercana a “120 millones de CLAP al año”.

En palabras textuales, el ministro dijo que “eso de alguna manera da cuenta de lo invisibilizado del informe. ¿Quién puede decir que no recibe la caja CLAP?, que no tiene una pensión como adulto mayor, porque no fue nombrado. Las personas con su niño en el PAE, programa que no fue nombrado. Es decir, que de alguna manera, queda evidentemente enunciado el perfil de sesgo que se plantea, desde el punto de vista de un tratamiento tan importante como es el tema de los derechos humanos, una bandera universal,y utilizarlo como un panfleto político, con una intención sencillamente de usarlo para los mecanismos de agresión que se han planteado en contra de Venezuela”.

Menéndez aclaró al inicio de sus palabras que lo que se evalúa, lo que está en debate en este momento, se relaciona con el modelo económico y social que decidimos darnos los venezolanos.

Considera que en vista de que ese informe representa un ataque al modelo, se trata ahora de presentar la exposición que hizo el Gobierno venezolano ante la comisionada de derechos humanos de la ONU.

Parte de la exposición se centró en explicarle a la comisionada lo que significa el esquema de agresión planteado contra Venezuela, por ejemplo, con la reducción de los ingresos petroleros que pasaron de 42 mil millones de dólares, que percibía Venezuela en 2012 y 2013, y que pasó a 4 mil millones de dólares. Tal cifra representa una tasa de decrecimiento de 944 por ciento, es decir, 10 veces menos que en el pasado.

Menéndez detalló que lo normal en cualquier proceso económico es acudir a nuevos financiamientos, solicitando dinero prestado en el exterior, pero cuando la agresión se centra a través del riesgo país, se incrementan las tasas de endeudamiento lo cual hace prácticamente imposible y viable el financiamiento externo.

La altas tasas de endeudamiento se complementan aún más con la situación del bloqueo, es decir, te asfixian con las altas tasas financieras y con el bloqueo. Sustenta Menéndez que algunos críticos podrían argumentar que la situación económica de Venezuela la hacía un mal pagador y por eso se dispararon las tasas de riesgo país.

“Bueno, ahí están las tasas de pago que planteó la república: más de 78 mil millones de dólares se pagaron puntualmente a todos los acreedores internacionales y sin embargo, el riesgo país estaba incrementándose, tema que nos demuestra que el riesgo país y el dólar paralelo son armas de guerra. En este planteamiento hacemos referencia al caso del dólar paralelo: cada vez que hay un hito electoral se dispara el dólar paralelo, para genera perturbaciones en el funcionamiento de la economía. Hacemos un señalamiento en esto porque, como lo que hay de fondo es un ataque al modelo, parte de lo que se quiere decir es que en Venezuela no hay una guerra económica, sino que hay una crisis económica producto de una mala gestión de gobierno, y que eso significa que como eso existió antes del año 2017, demuestran que antes las sanciones de Estados Unidos, en noviembre de 2017, no son las culpables del proceso económico que vive Venezuela; eso es como burlase de la racionalidad del venezolano, es simplemente una ofensa a los venezolanos”, indicó .

El monto de la guerra

El ministro de Planificación refirió que el proceso de aceleración de la inflación arrancó en la campaña electoral de 2012, con Hugo Chávez como candidato. Posteriormente, siendo Nicolás Maduro vicepresidente, en las elecciones regionales, se inició un proceso de desabastecimiento por parte de empresas que adujeron problemas de cálculo logístico, cuando siempre se han ufanado de ser el gran emporio industrial.

Explicó Menéndez que “posteriormente al fallecer el presidente Chávez arranca la guerra económica en 2013. Parece que algunos quisieran hacernos olvidar que las guarimbas existieron en 2014 y que hubo una importante contracción de la actividad comercial y la actividad productiva como consecuencia de la violencia. Algunos pretenden que olvidemos que hubo un decreto Obama del año 2015, y que llevó a la Operación Tenaza , y en la frontera con Colombia el contrabando de extracción de casi 40 por ciento de los productos. Algunos pretenden que olvidemos toda la presión del punto de vista inflacionario por el dólar paralelo, el contrabando del papel moneda, saliendo hacia Cúcuta”.

Sentenció el ministro que el conjunto de ataques comenzaron antes de 2017. A partir de noviembre arrecia la agresión económica para procurar el estrangulamiento de la república mediante el bloqueo financiero y el robo de nuestras cuentas en el exterior que es otra de las fases contra nuestro país.

En torno al bloqueo financiero externo detalló que son más de 5 mil millones de dólares retenidos ilegalmente en bancos. Las pérdidas económicas en estos años superan los 116 mil millones de dólares

“¿A quién le vamos a cobrar esos 116 mil millones de dólares? Eso equivale a 11 veces las reservas internacionales que tiene Venezuela. ¿Quiénes no los van a devolver, los agresores, los que han pedido sanciones en contra de la república?’ ¿Cuántos años de medicina representan? Cuánto años de comida son? Estamos hablando de valores que equivalen a un tercio del PIB antes de que arrancara la guerra económica”, se preguntó.

Explicó que en Inglaterra hay retenidos 1600 millones de euros suficientes para atender el programa CLAP durante un año cada15 días. En el caso de Portugal se retuvieron 1.300 millones de euros, suficientes para atender las necesidades de materia prima para la agroindustria.

En EEUU con el robo de la empresa Citgo, con las ganancias de un año, se podrían comprar todos los insumos médicos que requieren los pacientes crónicos durante tres años.

Indicó que en EEUU se tienen 1.100 millones de euros que son lo insumos del sector farmacéutico. Lo retenido en Dubay y Bélgica, 500 millones, representan los componentes de medicinas de alto costo. En Suiza, Alemania, Francia está el financiamiento para las vacunas, y en Puerto Rico, Curazao y otros países lo necesario para los componentes para uniformes y útiles escolares.

Anillos de protección

El ministro Menéndez se refirió luego, al blindaje que ha permitido enfrentar todo el ataque imperial, la agresión económica de Estado Unidos y sus aliados contra la Revolución Bolivariana. Lo llamó “blindaje”. Detalló uno a uno los anillos de protección, traducidos en índices sociales, comparados con los guarismos de la Cuarta República.

En cuanto a las pensiones, mencionó que Venezuela tenía, en la Cuarta República, 350 mil pensionados, lo cual representaba 19,6 por ciento de la población en edad de ser pensionados. Hoy, en medio guerra económica, se cubre el ciento por ciento.

“De haber continuado la visión del modelo de la Cuarta república, nosotros tendríamos hoy 600 mil pensionados. Estos casi 4 millones de pensionados, productos del socialismo, no existirían en este momento. O sea, que esos 4 millones de pensionados existen como una conquista de un modelo económico y social”, agregó Menéndez.

De la pobreza estructural afirmó que sin revolución tendríamos más de 600 mil hogares en condición de dependencia económica y 1 millón 300 mil hogares en condición de hacinamiento.

En el área educativa, de no ser por la revolución, tendríamos seis veces más niños sin asistir a la escuela de lo que acuden a las aulas.

El empleo lo ubicó como uno de los fines de la guerra para generar la fractura del sistema económico para que existieran despidos masivos. Con el modelo cuartorrepublicano habría 1.2 millones más sin empleo.

“En los años de revolución se han creado 5.4 millones de puestos de trabajo. De continuar el modelo anterior 1.3 millones de personas estarían en situación de informalidad. La tasa de desempleo hoy esta entre 6 a 7 por ciento el desempleo. Ellos querían con la guerra llegáramos a 20 por ciento el desempleo. Hoy podríamos estar en 4.5, la guerra ha hecho que estemos en seis o siete. El modelo socialista ha permitido contener que lleguemos a 19 “, añade.

En materia de salud se disponen de 25 mil establecimientos, cinco veces más que en el pasado, lo cual ha elevado a 93 por ciento la posibilidad de ser atendido en un centro hospitalario, mientras que en la Cuarta República era de 14 por ciento.

n el área educativa se tiene 8.2 millones de niños y niñas en las escuelas, lo cual representa un incremento significativo en matricula educativa. En las universidades estudian 2,5 millones de jóvenes. Es decir, más de un tercio del las personas en Venezuela están estudiando”,

Menéndez mostró con satisfacción cómo Venezuela tiene el menor coeficiente del índice de Gini en América Latina, en medio de una agresión económica, es decir, no hubo repunte de la desigualdad.

Cinismo imperial

Ricardo Menéndez pensaba que Venezuela, en materia de derechos humanos, sería evaluada, al menos en cuanto la cumplimiento de las metas del milenio y los objetivos de la ONU para 2030. No fue así.

Indicó que Venezuela sigue empeñada en cumplir los objetivos de la ONU. Por ejemplo, mostrando el Plan de la Patria, indicó que nos proponemos tener un déficit cero en materia de viviendas, y que en cada barrio, urbanización, se tenga un médico.

Afirmó que el presidente Maduro ordenó graduar en 10 años al total de médicos que se recibieron en la Cuarta República en todo su período.

“El imperialismo es el gran violador de los derechos humanos en el mundo. Es el causante del hambre, de la miseria, es el causante estructural de los problemas de la sociedad. Nosotros tenemos la autodeterminación de construir un modelo económico, social para nuestro países, que ha sido un modelo protector. Es muy cínico, ellos quisieran habernos hecho un daño de un orden de magnitud determinada, y que pretendan decir precisamente que cualquier variación de los indicadores es responsabilidad nuestra, y no de la agresión que ellos han generado, sin embargo, aunque ellos hayan generado la agresión, nosotros no nos conformamos. Los errores que se han cometido los vamos a corregir, pero fundamentalmente es en revolución donde podemos resolver nuestros problemas”, precisó Menéndez.

En voz alta

“En el tiempo equivalente a la Cuarta República, de lo que ha sido la GMVV, unos seis o siete años, se habrían construido 154.710 cacas; eso fue lo que se construyó. Nosotros, en ese mismo tiempo, hemos construido 2.7 millones de casas. Eso significa 1628 por ciento más veces casas que la Cuarta República. Así es como nos tenían que evaluar… Si lo vemos por metro cuadrado, algunos podrán recordar las cajitas de fósforos, las soluciones habitacionales, se hacían de 29 a 32 metros cuadrados. Nuestras casas hoy son de 72 metros cuadrados, es decir, 3.455 más metros cuadrados que se han construido en este momento”.

