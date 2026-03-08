Ricardo Menéndez: Salgamos este 8-M a pintar los sueños del país que merecemos

“Salgamos a seguir pintando las comunidades y Comunas de los proyectos, de los sueños que tenemos cada uno de nosotros, que tenemos en función del país que nos merecemos”, aseguró el vicepresidente Sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez.

Así lo manifestó durante su participación en la Consulta Popular 2026 que se lleva a cabo este 8 de marzo en todo el país. En ese sentido, recalcó que es “trascendental que se salga a votar por aquellos proyectos de mayor pertinencia para cada Comuna”.

Añadió que las Comunas tienen una visión de lo que significa cada una de las consultas, “por eso es tan importante la jornada del día de hoy, salgamos a votar”.

También indicó que la actividad de hoy es un aspecto central “porque es una forma de generar la política pública, absolutamente distinta, donde Venezuela marca una vanguardia absoluta, desde el punto de vista de los recursos manejados directamente por nuestro pueblo. Hay transformaciones concretas que están planteadas en cada una de las comunas”.

Adicionalmente, mencionó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha impulsado una dinámica importante, que tiene que ver con los recursos vinculados a los ingresos petroleros, que se direccionan a dos grandes fondos: uno va a la inversión social y el otro enfocada a la infraestructura, equipamiento, entre otros. “Esto es una visión de la transformación del Estado”.

Agregó que esta dinámica también va a permitir que se tenga una sinergia del punto de vista de la inversión pública y “que sencillamente tengamos mayor eficiencia en función de cada uno de los proyectos”.

“Hoy tenemos la visión integral de lo que es la esencia del proyecto político de Venezuela, que es la democracia directa y hoy vemos la séptima Consulta Popular, lo que significa la organización y la construcción de Venezuela”, destacó.

