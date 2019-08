Rinden homenaje a colectivo protector de la embajada de Venezuela en Washington

En la Casa de la Historia Insurgente se recibieron a estos “compatriotas” estadounidenses, quienes a pesar del acoso y la arremetida policial defendieron con gallardía nuestra sede diplomática

Miembros del Colectivo de Protección de la Embajada de Venezuela en Washington fueron homenajeados este jueves en un encuentro en la Casa de la Historia Insurgente, en el centro de Caracas, en el cual ratificaron su compromiso de defensa y solidaridad con la Revolución Bolivariana, y su disposición de divulgar la verdad y la realidad de que lo que verdaderamente ocurre en nuestro país, actualmente sometido a una feroz arremetida por todo los medios por parte del imperialismo estadounidense.

Al acto asistió Carlos Ron, viceministro para América del Norte de la cancillería venezolana, quien llamó “compatriotas” a estos ciudadanos estadounidenses que defendieron con entereza la sede de la embajada venezolana en Washington hasta que fueron desalojados por las fuerzas policiales, luego de dejarlos incomunicados, y de cortarles el agua y la luz.

Durante el acto se transmitió un audiovisual con escenas de los momentos vividos por los defensores de la embajada, mientras que los músicos Leonel Ruiz y Nathaly Pérez entonaron un ramillete de canciones.

“Son compatriotas estadounidenses, y digo compatriotas porque ellos han hecho con mucho amor, lo que muchos venezolanos allá no hicieron, que fue defender la soberanía de Venezuela y defender el derecho internacional, al quedarse resguardando nuestra embajada ante las agresiones de Estados Unidos. Es un honor para nosotros aquí en Caracas recibirlos con amor venezolano, justo cuando se cumplen 200 años del primer intento de agresión de Estados Unidos en contra de Venezuela, cuando dos barcos con el comodoro Oliver Perry, vinieron a atacar las costa venezolanas. Entonces, estamos con historiadores, movimientos sociales, haciendo un recuento de ese momento histórico y haciendo también homenaje a estas personas que con mucha valentía, mucho desapego, han manifestado su solidaridad con Venezuela”, expuso el diplomático.

Ron agregó que mientras algunos venezolanos están en Estados Unidos pidiendo sanciones, ataques, y que se roben las riquezas de Venezuela, en contraste hay personas que defienden la soberanía venezolana.

“Caracas los recibe con mucho amor y agradecimiento”, dijo Ron.

Adujo el viceministro que nosotros mantenemos una relación fuerte, de solidaridad, de amor, con el pueblo de Estados Unidos, aunque se tienen diferencias profundas con su gobierno, ante una política imperialista supremacista, que ataca las nociones de la paz mundial, de la estabilidad de los pueblos, cuestión que Venezuela rechaza.

“Pero el pueblo profundo de Estados Unidos está en defensa de la soberanía de Venezuela, de la paz y esta aquí con nosotros”, expresó.

El profesor José Gregorio Linares expuso en charla los detalles de aquella incursión de naves de guerra estadounidense que entraron a Venezuela por el río Orinoco, en julio de 1819, exigiendo la devolución de las naves mercantes estadounidenses incautadas por los patriotas, Tigre y Libertad, ya que trasladaban armas para los españoles.

Linares hizo un breve recuento de la fundación en Florida, que era territorio español, de una república libre por parte de venezolanos, en 1817, donde comenzaron los primeros roces con el Gobierno estadounidense que ya asumía pretensiones imperiales y disposición de apoderarse de América Latina.

Linares, luego se refirió al intercambio de cartas entre el Libertador y el insolente estadounidense enviado Juan Bautista Irvine, quien exigía la devolución de las dos naves incautadas. Ya Irvine, en comunicación con su gobierno, tildaba a Bolívar de dictador.

Desafortunadamente cuando las naves de guerra llegan a Angostura, Bolívar se encontraba en la campaña por la liberación de la Nueva Granada, y Francisco Antonio Zea, vicepresidente, cedió a las presiones, devuelve las dos dos goletas y acepta indemnizar a los contrabandistas gringos.

“Desafortunadamente para los invasores, mientras estuvieron en el sur de Venezuela casi la mitad de los oficiales y marinos enfermaron de fiebre amarilla, y varios de ellos murieron víctimas de esta enfermedad tropical, entre ellos el Comodoro Oliver Perry”, señaló Linares.

Sergio Lazo, uno de los activistas del colectivo, afirmó que en Venezuela se respetan y reconocen los derechos humanos, al contrario de la matriz que los grandes medios de comunicación exponen diariamente a la audiencia estadounidense.

«Durante los 10 días que tengo en el país, he tenido la oportunidad de conocer a muchos venezolanos que integran las distintas formas de organización: consejos comunales, comunas, entre otros, a través de su experiencia me han demostrado que en la nación suramericana no hay un dictadura, como se quiere exponer ante el mundo, por el contrario existe un gobierno que respeta los derechos humanos», aseveró a AVN.

El denominado Colectivo para la Protección de la Embajada (Embassy Protection Collective) es una organización conformada por ciudadanos de diversas organizaciones y movimientos sociales: Veterans For Peace, Popular Resistance, Mintpress News, Codepink, Answer Coalition, Black Alliance For Peace y Grayzone.

